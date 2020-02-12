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Артем Концевой: «В «Спартаке» обещали, что обязательно снимут квартиру. Отлично, думаю. Женился, вернулся в Москву, а мне говорят: «Снимай за свои»

12.02.2020 17:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Экс-форвард Артем Концевой рассказал о своем переходе в московский «Спартак»

– Как получилось, что уже в следующем году, в возрасте 19 лет, ты оказался в московском «Спартаке»?

– На самом деле история получилась немного странная. Зимой, сразу после окончания чемпионата, мы поехали на просмотр с Димой Лихтаровичем и Пашкой Шмигеро. Просмотр прошли удачно, подписали контракт. В январе улетели на сборы, но почему-то после них Диму и  Пашу не оставили. Руководители БАТЭ приехали и забрали их.

А меня оставили, но предложили играть за дубль. Согласился. Сказал еще, что собираюсь жениться, нужна помощь в бытовом плане. Мне пообещали, что обязательно снимут квартиру. Отлично, думаю. Женился, вернулся в Москву, а мне говорят: «Снимай за свои. У тебя нет такого пункта в контракте».

В итоге 350 долларов платил за просто ужасную квартиру. Настоящую халупу. Реально был трудный период, но я продолжал работать и играть за дубль. Когда начала забивать, хорошо себя проявлять, президент «Спартака» Андрей Червиченко все это увидел, понял, что я стараюсь. И после одного из матчей дубля подошел ко мне и сказал, что клуб выделит мне служебную квартиру в Сокольниках, а тренироваться я буду уже с основной командой. У меня в тот момент такой груз с плеч упал!

– Тебя «Спартак», получается, изначально кинул?

– Нет, просто я невнимательно прочитал контракт. Тогда был без агента, сам все делал. А если бы агент занимался моими делами, то, думаю, такого бы не случилось. Когда мне дали контракт, я вообще фактически не глядя его подписал – все-таки «Спартак», – сказал Концевой.

Концевой – о переходе в «Спартак», игре локтями и жестком Гончаренко, который мог напихать даже за гол

 
 
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