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Молодечненский райисполком отозвал письмо клуба о готовности принять участие в первой лиге
12.02.2020 17:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Отдел спорта и туризма Молодечненского райисполкома отозвал письмо клуба о готовности принять участие в первой лиге.
Ранее «Молодечно» официально
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Отдел спорта и туризма Молодечненского райисполкома отозвал письмо клуба о готовности принять участие в первой лиге.
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