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Молодечненский райисполком отозвал письмо клуба о готовности принять участие в первой лиге

12.02.2020 17:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Отдел спорта и туризма Молодечненского райисполкома отозвал письмо клуба о готовности принять участие в первой лиге.

Ранее «Молодечно» официально подтвердило свое участие в первой лиге, а АБФФ допустила команду к лицензированию. 

Молодечненский райисполком отозвал письмо клуба о готовности принять участие в первой лиге

Фото: Официальная группа «Вконтакте» «Молодечно»

 
 
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Отдел спорта и туризма Молодечненского райисполкома отозвал письмо клуба о готовности принять участие в первой лиге.
 
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