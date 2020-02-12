|
Гол Овечкина – лучший в истории НХЛ по версии ESPN
12.02.2020 20:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
ESPN составил рейтинг лучших голов за всю историю
Топ-10 шайб выглядит следующим образом:
1 – гол нападающего «Вашингтона»
2 – голы Андрея Свечникова в составе «Каролины» в ворота «Калгари» в 2019 году и Филипа Форсберга в составе «Нэшвилла» в ворота «Эдмонтона» в 2020-м;
3 – гол
4 – гол
5 – гол Дени Савара в составе «Чикаго» в ворота «Эдмонтона» в 1988 году;
6 – гол Павла Буре в составе «Ванкувера» в ворота «Бостона» в 1996 году;
7 – гол
8 – гол Марека Малика в составе «Рейнджерс» в ворота «Вашингтона» в 2005 году;
9 – гол Павла Дацюка в составе «Детройта» в ворота «Чикаго» в 2010 году;
10 – голы Владимира Тарасенко в составе «Сент-Луиса» в ворота «Миннесоты» в 2015 году и Петера Форсберга в составе «Филадельфии» в ворота «Чикаго» в 2006-м.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ESPN составил рейтинг лучших голов за всю историю НХЛ.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)