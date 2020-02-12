Гол Овечкина – лучший в истории НХЛ по версии ESPN

Источник материала: Tribuna.com

ESPN составил рейтинг лучших голов за всю историю .

Топ-10 шайб выглядит следующим образом:

1 – гол нападающего «Вашингтона» , забитый им в ворота «Финикса» в 2006 году;

2 – голы Андрея Свечникова в составе «Каролины» в ворота «Калгари» в 2019 году и Филипа Форсберга в составе «Нэшвилла» в ворота «Эдмонтона» в 2020-м;

НХЛ 30 октября НХЛ. Каролина – Калгари. Супергол Андрея Свечникова. 30.10.2019 Смотрите в Яндекс.Эфире

3 – гол в составе «Питтсбурга» в ворота «Миннесоты Норт Старс» («Даллас» с 1993 года – прим.) в 1991 году;

4 – гол в составе «Питтсбурга» в ворота «Чикаго» в 1992 году;

5 – гол Дени Савара в составе «Чикаго» в ворота «Эдмонтона» в 1988 году;

6 – гол Павла Буре в составе «Ванкувера» в ворота «Бостона» в 1996 году;

7 – гол в составе «Питтсбурга» в ворота «Монреаля» в 2018 году;

8 – гол Марека Малика в составе «Рейнджерс» в ворота «Вашингтона» в 2005 году;

9 – гол Павла Дацюка в составе «Детройта» в ворота «Чикаго» в 2010 году;

10 – голы Владимира Тарасенко в составе «Сент-Луиса» в ворота «Миннесоты» в 2015 году и Петера Форсберга в составе «Филадельфии» в ворота «Чикаго» в 2006-м.