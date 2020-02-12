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Николай Януш: «Мое отношение к СССР? Негативное. Потому что они принудительно собрали столько стран, которые не могли существовать вместе»
12.02.2020 21:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий «Ислочи»
– Мое отношение к СССР? Негативное. Потому что они принудительно собрали столько стран, которые не могли существовать вместе, что доказывает книга Алексиевич, когда началась резня в Кавказских странах. Когда под эгидой Советского союза, то все должны были дружить. А когда СССР распался, то как они начали друг друга резать. Это все в этой книге.
- Почему из нас СССР медленнее всего уходит?
– Во-первых, менталитет. Все годы наша земля подвергалась разделу: одни владели, потом другие, – сказал Януш в эфире YouTube-канала
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Николай Януш: «Мое отношение к СССР? Негативное. Потому что они принудительно собрали столько стран, которые не могли существовать вместе»
Нападающий «Ислочи» Николай Януш поделился мнением о СССР.
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