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НБА. «Индиана» против «Милуоки», «Денвер» примет «Лейкерс» и другие матчи

13.02.2020 00:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут одиннадцать матчей.

«Индиана» примет на своей площадке лидера Восточной конференции «Милуоки», «Денвер» сыграет с «Лейкерс».

НБА

Регулярный чемпионат

Кливленд – Атланта 127:105 (33:19, 32:29, 33:32, 29:25)
Дата проведения
13 февраля, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
Онлайн матча Статистика
Кливленд
Секстон (23 + 6 передач), Нэнс (23 + 12 подборов), Драммонд (14 + 15 подборов + 5 потерь), Гарлэнд (12 + 7 передач), Осман (3)  старт; Томпсон (27 + 11 подборов), Портер (18), Экзам (5), Маккинни (2), Macura (0).
Атланта
Янг (27 + 12 передач), Коллинз (23), Хантер (12 + 8 подборов), Хертер (11), Дедмон (7)  старт; Реддиш (16), Джонс (4), Картер (3), Фернанду (2), Гудвин (0), Тиг (0), Грэм (0).

Орландо – Детройт 116:112 OT (32:20, 27:35, 28:26, 21:27, 8:4)
Дата проведения
13 февраля, 03.00, «Amway Center»
Онлайн матча Статистика
Орландо
Гордон (25 + 9 подборов + 9 передач), Фульц (22 + 10 передач), Фурнье (19), Вучевич (19 + 11 подборов + 7 передач), Айванду (11)  старт; Берч (8), Эннис (7), Росс (5), Картер-Уильямс (0 + 9 подборов + 5 потерь), Кларк (0).
Детройт
Вуд (26 + 12 подборов), Макер (18), Снелл (16), Джексон (12 + 11 передач), Браун (2 + 10 подборов)  старт; М-ф Моррис (14 + 8 подборов), Гэллоуэй (11), Михайлюк (8), Думбуя (3), Роуз (2), Хенсон (0).

Индиана – Милуоки 118:111 (34:20, 34:25, 14:26, 36:40)
Дата проведения
13 февраля, 03.30, «Bankers Life Fieldhouse»
Онлайн матча Статистика
Индиана
Уоррен (22), Сабонис (13 + 7 подборов), Тернер (12 + 7 подборов), Оладипо (11), Брогдон (7 + 8 передач)  старт; Лэмб (6), Дж. Холидэй (6), Макдермотт (3), Макконнелл (2).
Милуоки
Миддлтон (15), Б. Лопес (9 + 4 блок-шота), Бледсоу (8 + 5 потерь), Мэттьюз (5), Ильясова (4)  старт; Дивинченцо (10), Марв. Уильямс (7), Коннотон (6), Браун (5), Р. Лопес (2).

Бруклин – Торонто 101:91 (23:19, 29:21, 23:25, 26:26)
Дата проведения
13 февраля, 03.30, «Barclays Center»
Онлайн матча Статистика
Бруклин
Леверт (20 + 7 подборов + 5 потерь), Харрис (19), Динуидди (17 + 9 передач), Аллен (10 + 13 подборов), Принс (8)  старт; Темпл (10), Чендлер (8), Джордан (7 + 10 подборов), Луваву-Кабарро (2).
Торонто
Ибака (28 + 9 подборов), Ванвлит (22), Сиакам (16 + 8 подборов), Лаури (12 + 11 подборов + 12 передач), Ануноби (4)  старт; Холлис-Джефферсон (4), Маккоу (2), Буше (2), Дэвис (1), Томас (0).

Нью-Йорк – Вашингтон 96:114 (24:25, 26:21, 23:31, 23:37)
Дата проведения
13 февраля, 03.30, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Статистика
Нью-Йорк
Рэндл (21 + 13 подборов), Пэйтон (19 + 8 передач + 5 перехватов), Барретт (16), Буллок (5), Гибсон (2)  старт; Робинсон (11 + 8 подборов), Портис (7 + 7 подборов), Эллингтон (5), Смит (4), Харклесс (4), Нокс (2), Ниликина (0), Дотсон (0).
Вашингтон
Бил (30), Бонга (13), Маинми (9 + 10 подборов), Смит (8), Хачимура (8)  старт; Бертанс (16), Браун (11 + 6 передач), Вагнер (6), Напьер (5), Робинсон (5), Пэйтон (3), Уильямс (0).

Миннесота – Шарлотт 89:93 (4 четверть)
Дата проведения
13 февраля, 04.00, «Target Center»
Онлайн матча Превью
Миннесота
Бизли (21), Расселл (19 + 10 передач), Эрнангомес (11 + 8 подборов), Окоги (9), Джонсон (5).
Шарлотт
Грэм (20 + 8 передач), Бийомбо (13 + 9 подборов), Бриджес (11), Вашингтон (2), Коди Мартин (0).

Мемфис – Портленд 100:90 (4 четверть)
Дата проведения
13 февраля, 04.00, «FedExForum»
Онлайн матча Превью
Мемфис
Кларк (19), Морэнт (14 + 8 передач), Брукс (11), Мелтон (10), Валанчюнас (10 + 9 подборов), Дженг (7), Джарен Джексон (7), Андерсон (6 + 9 подборов), Джонс (4), Джош Джексон (4).
Портленд
Лиллард (20 + 10 передач), Саймонс (17), Макколлум (16), Ариза (12), Уайтсайд (8), Энтони (5 + 12 подборов), Трент (2), Свэниган (2), Гэбриэл (0).

Даллас – Сакраменто 82:66 (3 четверть)
Дата проведения
13 февраля, 04.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча Превью
Даллас
Дончич (17 + 8 подборов), Хардуэй (11), Порзингис (10 + 8 подборов), Райт (5), Сет Карри (5), Финни-Смит (5), Джексон (4), Клебер (4), Брансон (2), Ли (0).
Сакраменто
Хилд (10), Бэйзмор (10), Джозеф (9), Барнс (6), Джайлз (4), Фокс (3), Богданович (3), Джеффрис (3), Бьелица (2), Толливер (2).

Юта – Майами 47:52 (3 четверть)
Дата проведения
13 февраля, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча Превью
Юта
Митчелл (7), Богданович (7), О'Нил (3), Гобер (2), Инглс (0).
Майами
Батлер (8), Нанн (4), Робинсон (3), Адебайо (1), Джонс (0).

Финикс – Голден Стэйт 58:50 (3 четверть)
Дата проведения
13 февраля, 05.00, «Talking Stick Resort Arena»
Онлайн матча Превью
Финикс
Букер (18 + 6 передач), Убре (12), Бриджес (8), Диалло (8), Рубио (2).
Голден Стэйт
Крисс (12), Уиггинс (10), Ли (5), Пул (3), Грин (3 + 6 передач).

Денвер – Лейкерс
Дата проведения
13 февраля, 06.00, «Pepsi Center»
Онлайн матча Превью
Денвер
Мюррэй (0), Харрис (0), Грант (0), Крэйг (0), Йокич (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское

 

 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут одиннадцать матчей.
 
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