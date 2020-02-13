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НБА. «Индиана» против «Милуоки», «Денвер» примет «Лейкерс» и другие матчи
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Источник материала:
Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут одиннадцать матчей.
«Индиана» примет на своей площадке лидера Восточной конференции «Милуоки», «Денвер» сыграет с «Лейкерс».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
13 февраля, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Кливленд
-
Секстон (23 + 6 передач),
Нэнс (23 + 12 подборов),
Драммонд (14 + 15 подборов + 5 потерь),
Гарлэнд (12 + 7 передач),
Осман (3) старт;
Томпсон (27 + 11 подборов),
Портер (18),
Экзам (5),
Маккинни (2),
Macura (0).
- Атланта
-
Янг (27 + 12 передач),
Коллинз (23),
Хантер (12 + 8 подборов),
Хертер (11),
Дедмон (7) старт;
Реддиш (16),
Джонс (4),
Картер (3),
Фернанду (2),
Гудвин (0),
Тиг (0),
Грэм (0).
- Дата проведения
-
13 февраля, 03.00, «Amway Center»
- Орландо
-
Гордон (25 + 9 подборов + 9 передач),
Фульц (22 + 10 передач),
Фурнье (19),
Вучевич (19 + 11 подборов + 7 передач),
Айванду (11) старт;
Берч (8),
Эннис (7),
Росс (5),
Картер-Уильямс (0 + 9 подборов + 5 потерь),
Кларк (0).
- Детройт
-
Вуд (26 + 12 подборов),
Макер (18),
Снелл (16),
Джексон (12 + 11 передач),
Браун (2 + 10 подборов) старт;
М-ф Моррис (14 + 8 подборов),
Гэллоуэй (11),
Михайлюк (8),
Думбуя (3),
Роуз (2),
Хенсон (0).
- Дата проведения
-
13 февраля, 03.30, «Bankers Life Fieldhouse»
- Индиана
-
Уоррен (22),
Сабонис (13 + 7 подборов),
Тернер (12 + 7 подборов),
Оладипо (11),
Брогдон (7 + 8 передач) старт;
Лэмб (6),
Дж. Холидэй (6),
Макдермотт (3),
Макконнелл (2).
- Милуоки
-
Миддлтон (15),
Б. Лопес (9 + 4 блок-шота),
Бледсоу (8 + 5 потерь),
Мэттьюз (5),
Ильясова (4) старт;
Дивинченцо (10),
Марв. Уильямс (7),
Коннотон (6),
Браун (5),
Р. Лопес (2).
- Дата проведения
-
13 февраля, 03.30, «Barclays Center»
- Бруклин
-
Леверт (20 + 7 подборов + 5 потерь),
Харрис (19),
Динуидди (17 + 9 передач),
Аллен (10 + 13 подборов),
Принс (8) старт;
Темпл (10),
Чендлер (8),
Джордан (7 + 10 подборов),
Луваву-Кабарро (2).
- Торонто
-
Ибака (28 + 9 подборов),
Ванвлит (22),
Сиакам (16 + 8 подборов),
Лаури (12 + 11 подборов + 12 передач),
Ануноби (4) старт;
Холлис-Джефферсон (4),
Маккоу (2),
Буше (2),
Дэвис (1),
Томас (0).
- Дата проведения
-
13 февраля, 03.30, «Madison Square Garden»
- Нью-Йорк
-
Рэндл (21 + 13 подборов),
Пэйтон (19 + 8 передач + 5 перехватов),
Барретт (16),
Буллок (5),
Гибсон (2) старт;
Робинсон (11 + 8 подборов),
Портис (7 + 7 подборов),
Эллингтон (5),
Смит (4),
Харклесс (4),
Нокс (2),
Ниликина (0),
Дотсон (0).
- Вашингтон
-
Бил (30),
Бонга (13),
Маинми (9 + 10 подборов),
Смит (8),
Хачимура (8) старт;
Бертанс (16),
Браун (11 + 6 передач),
Вагнер (6),
Напьер (5),
Робинсон (5),
Пэйтон (3),
Уильямс (0).
- Дата проведения
-
13 февраля, 04.00, «Target Center»
- Миннесота
-
Бизли (21),
Расселл (19 + 10 передач),
Эрнангомес (11 + 8 подборов),
Окоги (9),
Джонсон (5).
- Шарлотт
-
Грэм (20 + 8 передач),
Бийомбо (13 + 9 подборов),
Бриджес (11),
Вашингтон (2),
Коди Мартин (0).
- Дата проведения
-
13 февраля, 04.00, «FedExForum»
- Мемфис
-
Кларк (19),
Морэнт (14 + 8 передач),
Брукс (11),
Мелтон (10),
Валанчюнас (10 + 9 подборов),
Дженг (7),
Джарен Джексон (7),
Андерсон (6 + 9 подборов),
Джонс (4),
Джош Джексон (4).
- Портленд
-
Лиллард (20 + 10 передач),
Саймонс (17),
Макколлум (16),
Ариза (12),
Уайтсайд (8),
Энтони (5 + 12 подборов),
Трент (2),
Свэниган (2),
Гэбриэл (0).
- Дата проведения
-
13 февраля, 04.30, «American Airlines Center»
- Даллас
-
Дончич (17 + 8 подборов),
Хардуэй (11),
Порзингис (10 + 8 подборов),
Райт (5),
Сет Карри (5),
Финни-Смит (5),
Джексон (4),
Клебер (4),
Брансон (2),
Ли (0).
- Сакраменто
-
Хилд (10),
Бэйзмор (10),
Джозеф (9),
Барнс (6),
Джайлз (4),
Фокс (3),
Богданович (3),
Джеффрис (3),
Бьелица (2),
Толливер (2).
- Дата проведения
-
13 февраля, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Юта
-
Митчелл (7),
Богданович (7),
О'Нил (3),
Гобер (2),
Инглс (0).
- Майами
-
Батлер (8),
Нанн (4),
Робинсон (3),
Адебайо (1),
Джонс (0).
- Дата проведения
-
13 февраля, 05.00, «Talking Stick Resort Arena»
- Финикс
-
Букер (18 + 6 передач),
Убре (12),
Бриджес (8),
Диалло (8),
Рубио (2).
- Голден Стэйт
-
Крисс (12),
Уиггинс (10),
Ли (5),
Пул (3),
Грин (3 + 6 передач).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут одиннадцать матчей.
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