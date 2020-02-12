Валерий Исаев: «Януш – это будущее в развитии футбола страны. Хочется увидеть такого мужчину во главе АБФФ»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский агент Валерий Исаев прокомментировал слова Николая Януша о белорусском языке.

«Николай! Когда большинство игроков сборной Беларуси будут вот так же достойно выражать свою позицию, тогда появится шанс по-настоящему биться за свою страну, за все, что тебе здесь близко.

Парни, вот это и есть позиция и свое мнение. Пока вы будете блеять о том, что вы вне политики, не понимая даже смысла этих слов, по сути, вы просто говорите мне все ##### [все равно] и меня не касается. Не касается пока есть дом, работа и маленькая собачка.

Януш умница! Это будущее в развитии футбола страны. Хочется увидеть такого мужчину во главе АБФФ, а не тех, кто видит наши команды в других чемпионатах и разваливает клубы внутри страны», – написал Исаев в своем Facebook.