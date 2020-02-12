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Валерий Исаев: «Януш – это будущее в развитии футбола страны. Хочется увидеть такого мужчину во главе АБФФ»
12.02.2020 23:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский агент
«Николай! Когда большинство игроков сборной Беларуси будут вот так же достойно выражать свою позицию, тогда появится шанс по-настоящему биться за свою страну, за все, что тебе здесь близко.
Парни, вот это и есть позиция и свое мнение. Пока вы будете блеять о том, что вы вне политики, не понимая даже смысла этих слов, по сути, вы просто говорите мне все ##### [все равно] и меня не касается. Не касается пока есть дом, работа и маленькая собачка.
Януш умница! Это будущее в развитии футбола страны. Хочется увидеть такого мужчину во главе
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Валерий Исаев: «Януш – это будущее в развитии футбола страны. Хочется увидеть такого мужчину во главе АБФФ»
Белорусский агент Валерий Исаев прокомментировал слова Николая Януша о белорусском языке.
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