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«Волна» продолжает пополнять состав брестскими футболистами: подписан контракт с Дмитрием Мулькевичем

13.02.2020 — Новости Спорта | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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«Волна» продолжает пополнять состав брестскими футболистами: подписан контракт с Дмитрием Мулькевичем
ФК «Волна-Пинск» подписал контракт с Дмитрием Мулькевичем. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 23-летним полузащитником рассчитано на один год.

Дмитрий МУЛЬКЕВИЧ (1996) — воспитанник брестского «Динамо», где и начинал свою футбольную карьеру в 2012 году. Затем выступал за «Кобрин» (2015) и «Гранит» (2017). С 2018 года играл за брестский «Рух» .

 
 
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> ФК «Волна-Пинск» подписал контракт с Дмитрием Мулькевичем. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение с 23-летним полузащитником рассчитано на...
 
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