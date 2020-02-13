«Волна» продолжает пополнять состав брестскими футболистами: подписан контракт с Дмитрием Мулькевичем

Источник материала: Полесская правда



ФК «Волна-Пинск» подписал контракт с Дмитрием Мулькевичем. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 23-летним полузащитником рассчитано на один год.

Дмитрий МУЛЬКЕВИЧ (1996) — воспитанник брестского «Динамо», где и начинал свою футбольную карьеру в 2012 году. Затем выступал за «Кобрин» (2015) и «Гранит» (2017). С 2018 года играл за брестский «Рух» .