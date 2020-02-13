|
Бережков о фото сборной в джерси с Погоней: «Захаров распечатал и послал Лукашенко. Написал: «Александр Григорьич, наша команда завоевала первое место. Это вам»
13.02.2020 13:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Спортивный директор хоккейной федерации Владимир Бережков рассказал о фотографии сборной Беларуси, которая была сделана после победы команды в дивизионе С в 1995 году.
«Вскоре после финальной сирены последнего матча и было сделано это фото. Инициатором выступил Михаил Захаров. Он мастер таких штук. Тогда у сборной не было ни пресс-атташе, ни нормальных фотоаппаратов. Ни у кого не было даже «мыльницы», а Захаров привез какую-то из Америки. И ходил по Софии и снимал все подряд. И после игры, когда нам вручили медали, Захаров прямо на льду всех подбил сфотографироваться. Дали фотоаппарат заливщику льда, собрались – и вот.
И знаешь, я ему так за это благодарен! Если бы не он, вот этой памяти, вот этого снимка не было бы. Потом он его прямо там, в Софии, распечатал и послал Лукашенко. Сам видел, как он писал: «Александр Григорьич, наша команда завоевала первое место. Это вам». Такой вот у него был месседж», – рассказал Бережков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бережков о фото сборной в джерси с Погоней: «Захаров распечатал и послал Лукашенко. Написал: «Александр Григорьич, наша команда завоевала первое место. Это вам»
Спортивный директор хоккейной федерации Владимир Бережков рассказал о фотографии сборной Беларуси, которая была сделана после победы команды в дивизионе С в 1995...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)