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Бережков о фото сборной в джерси с Погоней: «Захаров распечатал и послал Лукашенко. Написал: «Александр Григорьич, наша команда завоевала первое место. Это вам»

13.02.2020 13:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Спортивный директор хоккейной федерации Владимир Бережков рассказал о фотографии сборной Беларуси, которая была сделана после победы команды в дивизионе С в 1995 году.

«Вскоре после финальной сирены последнего матча и было сделано это фото. Инициатором выступил Михаил Захаров. Он мастер таких штук. Тогда у сборной не было ни пресс-атташе, ни нормальных фотоаппаратов. Ни у кого не было даже «мыльницы», а Захаров привез какую-то из Америки. И ходил по Софии и снимал все подряд. И после игры, когда нам вручили медали, Захаров прямо на льду всех подбил сфотографироваться. Дали фотоаппарат заливщику льда, собрались – и вот.

И знаешь, я ему так за это благодарен! Если бы не он, вот этой памяти, вот этого снимка не было бы. Потом он его прямо там, в Софии, распечатал и послал Лукашенко. Сам видел, как он писал: «Александр Григорьич, наша команда завоевала первое место. Это вам». Такой вот у него был месседж», – рассказал Бережков.

Бережков о фото сборной в джерси с Погоней: «Захаров распечатал и послал Лукашенко. Написал: «Александр Григорьич, наша команда завоевала первое место. Это вам»

У сборной Беларуси по хоккею была шикарная форма с «Погоней»: дизайн придумал Бережков, благодаря Захарову есть фото (его сразу послали Лукашенко)

 
 
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Спортивный директор хоккейной федерации Владимир Бережков рассказал о фотографии сборной Беларуси, которая была сделана после победы команды в дивизионе С в 1995...
 
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