БАТЭ и «Шахтер» не намерены отпускать игроков в сборную Беларуси на матчи против Узбекистана и Болгарии

Источник материала: Tribuna.com

По информации Tribuna.com, и «Шахтер» не намерены отпускать игроков в сборную Беларуси на матчи против Узбекистана и Болгарии, которые запланированы на 23 и 26 февраля соответственно.

Клубы возмущены, что даты спаррингов сборной не были согласованы, и ведущие футболисты будут выдернуты из процесса подготовки к сезону на 9 дней. Кроме того, также смущает сложная логистика перелетов со множеством пересадок: 19 февраля сборная вылетит в Объединенные Арабские Эмираты, где 23 февраля проведет спарринг с Узбекистаном. Далее 24 февраля команда совершат перелет в Болгарию.

В свою очередь прилагает усилия, чтобы футболисты все же приняли участие в товарищеских матчах. В настоящий момент в Доме футбола не комментирует ситуацию, при этом отмечая, что рассчитывают на всех вызванных игроков.

Напомним, в сборную Беларуси из БАТЭ вызваны 5 футболистов, из «Шахтера» – 7 .

Сбор национальной команды продлится с 19 по 27 февраля.

Напомним, что национальная сборная готовится к плей-офф чемпионата Европы-2020. Выездной матч против Грузии пройдет в Тбилиси 26 марта. Победитель встречи 31 марта сыграет дома против победителя пары Македония – Косово за место в финальной части Евро-2020.

Сборная Беларуси: календарь