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БАТЭ и «Шахтер» не намерены отпускать игроков в сборную Беларуси на матчи против Узбекистана и Болгарии
13.02.2020 16:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
По информации Tribuna.com,
Клубы возмущены, что даты спаррингов сборной не были согласованы, и ведущие футболисты будут выдернуты из процесса подготовки к сезону на 9 дней. Кроме того, также смущает сложная логистика перелетов со множеством пересадок: 19 февраля сборная вылетит в Объединенные Арабские Эмираты, где 23 февраля проведет спарринг с Узбекистаном. Далее 24 февраля команда совершат перелет в Болгарию.
В свою очередь
Напомним, в сборную Беларуси из БАТЭ
Сбор национальной команды продлится с 19 по 27 февраля.
Напомним, что национальная сборная готовится к плей-офф чемпионата Европы-2020. Выездной матч против Грузии пройдет в Тбилиси 26 марта. Победитель встречи 31 марта сыграет дома против победителя пары Македония – Косово за место в финальной части Евро-2020.
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БАТЭ и «Шахтер» не намерены отпускать игроков в сборную Беларуси на матчи против Узбекистана и Болгарии
По информации Tribuna.com, БАТЭ и «Шахтер» не намерены отпускать игроков в сборную Беларуси на матчи против Узбекистана и Болгарии, которые запланированы на 23 и 26...
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