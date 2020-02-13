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Виталий Жуковский: «За 3 года «Ислочь» создала одну из крупнейших школ в стране, а из АБФФ почему-то на верхние этажи доводится информация, мол, у клуба нет детей»
13.02.2020 16:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
– Кстати куда пропал Дмитрий Некрашевич, которому совсем недавно выдавали много авансов?
– Пока у него не получилось перейти из детского футбола во взрослый. Наверное, в этом есть вина клуба, в частности – моя. В свое время на нас оказывалось давление, мол, у «Ислочи» нет ничего, в том числе собственных воспитанников. Впрочем, и сейчас это давление существует. Говорят, что у клуба нет своей школы, но у нас занимает более 500 ребят. Отмечу, в ДЮСШ «Ислочи» нет ни одной платной группы, а каждую неделю число наших детей растет. В этом году в Минском районе должно появиться минимум два филиала нашей школы. Когда клуб проходил различные проверки, в том числе от
Так вот, раньше мы много говорили о том же Некрашевиче, и это его где-то надломило. Поэтому весь прошлый год ходил к ребятам из дубля и повторял: «Вы должны ехать в команды первой лиги, чтобы понять, нужен вам футбол или нет. Если не получилось перейти в главную команду «Ислочи», езжайте в
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Виталий Жуковский: «За 3 года «Ислочь» создала одну из крупнейших школ в стране, а из АБФФ почему-то на верхние этажи доводится информация, мол, у клуба нет детей»
Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский рассказал о работе команды с ДЮСШ, а также поведал о судьбе молодого таланта Дмитрия Некрашевича.
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