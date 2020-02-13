Виталий Жуковский: «За 3 года «Ислочь» создала одну из крупнейших школ в стране, а из АБФФ почему-то на верхние этажи доводится информация, мол, у клуба нет детей»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер Виталий Жуковский рассказал о работе команды с ДЮСШ, а также поведал о судьбе молодого таланта .

– Кстати куда пропал Дмитрий Некрашевич, которому совсем недавно выдавали много авансов?

– Пока у него не получилось перейти из детского футбола во взрослый. Наверное, в этом есть вина клуба, в частности – моя. В свое время на нас оказывалось давление, мол, у «Ислочи» нет ничего, в том числе собственных воспитанников. Впрочем, и сейчас это давление существует. Говорят, что у клуба нет своей школы, но у нас занимает более 500 ребят. Отмечу, в ДЮСШ «Ислочи» нет ни одной платной группы, а каждую неделю число наших детей растет. В этом году в Минском районе должно появиться минимум два филиала нашей школы. Когда клуб проходил различные проверки, в том числе от , нам сказали, что у ДЮСШ «Ислочи» все в порядке с документацией и ведется системная работа. Правда, почему-то из федерации футбола на верхние этажи доводится информация, мол, у клуба нет детей. Раньше все это нервировало, сейчас не вызывает ничего кроме улыбки. Мы прошли много различных проверок и можем все доказать документально. За три года работы «Ислочь» создала одну из крупнейших школ в стране. Считаю, это сумасшедший прогресс. Мы никогда не конфликтовали с федерацией футбола, поэтому надеюсь, ситуация изменится, потому что все мы делаем одно общее дело.

Так вот, раньше мы много говорили о том же Некрашевиче, и это его где-то надломило. Поэтому весь прошлый год ходил к ребятам из дубля и повторял: «Вы должны ехать в команды первой лиги, чтобы понять, нужен вам футбол или нет. Если не получилось перейти в главную команду «Ислочи», езжайте в , Слоним и доказывайте свою состоятельность. Только тогда поймете, нужен ли вам футбол или лучше заняться чем-то другим». Конечно, всем хочется находиться в зоне комфорта, когда рядом девушка и родители. Может быть, стоит себя проверить? Звоню молодым ребятам: «Тренер из хочет видеть вас у себя. Хочу, чтобы вы поехали к нему». Они дают добро, а потом перезванивают: «Извините, у нас учеба». Если хочешь проявить себя в футболе, нужно выходить из зоны комфорта. Честно говоря, сейчас очень зол, потому что не знаю, что дальше делать с этими ребятами, – сказал Жуковский.

Ислочь: трансферы