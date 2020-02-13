Подлипский о том, что «Нафтан» начнет сезон с «-15» очками: «Задачи остаются прежними – выход в высшую лигу»

Источник материала: Tribuna.com

Председатель Леонид Подлипский поделился мнением о решение АБФФ о том, что клуб начнет сезон в первой лиге с пассивом «-15» очков за участие команды в договорных матчах.

– Нынешний чемпионат в первой лиге «Нафтан» начнет с пассивом в «-15» очков. Как вы отреагировали на это решение?

– Конечно, я очень переживаю.

– Собираетесь обжаловать это решение?

– Нет. Если заслужили, то будем исправлять ситуацию трудом.

– Какие задачи стоят перед «Нафтаном» на этот сезон?

– Задачи остаются прежними – выход в высшую лигу.

– С пассивом в «-15» очков это реально?

– Играть надо.

– Как подбирать состав под такую серную задачу в таких условиях?

– Все нормально. Будем жить.

– Уже определись с составом?

– Будем делать ставку на белорусских игроков.

– На какие зарплаты будете приглашать игроков?

– На какие они согласятся, – сказал Подлипский.

«Нафтан» начнет сезон с -15 очками, «Химик» лишен 9 очков, «Лида», «Неман-Агро» и «Орша» – 3 очков