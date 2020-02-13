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Подлипский о том, что «Нафтан» начнет сезон с «-15» очками: «Задачи остаются прежними – выход в высшую лигу»
13.02.2020 17:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Председатель
– Нынешний чемпионат в первой лиге «Нафтан» начнет с пассивом в «-15» очков. Как вы отреагировали на это решение?
– Конечно, я очень переживаю.
– Собираетесь обжаловать это решение?
– Нет. Если заслужили, то будем исправлять ситуацию трудом.
– Какие задачи стоят перед «Нафтаном» на этот сезон?
– Задачи остаются прежними – выход в высшую лигу.
– С пассивом в «-15» очков это реально?
– Играть надо.
– Как подбирать состав под такую серную задачу в таких условиях?
– Все нормально. Будем жить.
– Уже определись с составом?
– Будем делать ставку на белорусских игроков.
– На какие зарплаты будете приглашать игроков?
– На какие они согласятся, – сказал Подлипский.
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Подлипский о том, что «Нафтан» начнет сезон с «-15» очками: «Задачи остаются прежними – выход в высшую лигу»
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