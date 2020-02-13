ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Подлипский о том, что «Нафтан» начнет сезон с «-15» очками: «Задачи остаются прежними – выход в высшую лигу»

13.02.2020 17:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Председатель «Нафтана» Леонид Подлипский поделился мнением о решение АБФФ о том, что клуб начнет сезон в первой лиге с пассивом «-15» очков за участие команды в договорных матчах.

– Нынешний чемпионат в первой лиге «Нафтан» начнет с пассивом в «-15» очков. Как вы отреагировали на это решение?

– Конечно, я очень переживаю.

– Собираетесь обжаловать это решение?

– Нет. Если заслужили, то будем исправлять ситуацию трудом.

– Какие задачи стоят перед «Нафтаном» на этот сезон?

– Задачи остаются прежними – выход в высшую лигу.

– С пассивом в «-15» очков это реально?

– Играть надо.

– Как подбирать состав под такую серную задачу в таких условиях?

– Все нормально. Будем жить.

– Уже определись с составом?

– Будем делать ставку на белорусских игроков.

– На какие зарплаты будете приглашать игроков?

– На какие они согласятся, – сказал Подлипский.

«Нафтан» начнет сезон с -15 очками, «Химик» лишен 9 очков, «Лида», «Неман-Агро» и «Орша» – 3 очков

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель «Нафтана» Леонид Подлипский поделился мнением о решение АБФФ о том, что клуб начнет сезон в первой лиге с пассивом «-15» очков за участие команды в...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Виталий Жуковский: «За 3 года «Ислочь» создала одну из крупнейших школ в стране, а из АБФФ почему-то на верхние этажи доводится информация, мол, у клуба нет детей»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

Свежие газеты

12.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
13.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Новости Спорта)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика