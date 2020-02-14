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Пуховский о финансировании хоккея в Беларуси: «Страна у нас аграрная, нет ни нефти, ни золота, ни газа. Так давайте выбирать спорт, который мы потянем!»
14.02.2020 09:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Разыгрывающий сборной Беларуси и украинского клуба «Мотор Сич» Борис Пуховский в интервью корреспонденту
– Как-то вы сказали: «У меня много вопросов к нашему государству и к тому, как организован в нем спорт». Каких именно?
– Самый ядреный – наверное, финансирование. Понимаю, что всем трудно, напряжно. Но считаю так: если нет денег, нечего и спрашивать. Если же вы их даете, то надо понимать: сегодня посеял, но уже завтра ничего не вырастет. Нужны долгосрочные инвестиции.
Не хочу говорить что-то плохое про хоккей. Но возьмем среднестатистическую семью, где один-два ребенка и родители хотят отдать их в спорт. Сколько нужно денег, чтобы собрать маленького хоккеиста и маленького гандболиста? Это вообще-то азы. Я был в Венгрии. Там понимают, что не потянут КХЛ. Вот и занимаются гандболом. Или водным поло. Шапочку надел, трусы – ивсе. У нас же надо залить лед, включить свет...
Непонятно. Если подумать, вопросов много. Но, уверен, их не так просто решить, как задать. Потому что сегодня есть гораздо более важные проблемы, чем спорт, – сказал Пуховский.
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Пуховский о финансировании хоккея в Беларуси: «Страна у нас аграрная, нет ни нефти, ни золота, ни газа. Так давайте выбирать спорт, который мы потянем!»
Разыгрывающий сборной Беларуси и украинского клуба «Мотор Сич» Борис Пуховский в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Мордасевичу считает, что нашей...
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