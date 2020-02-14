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Пуховский о финансировании хоккея в Беларуси: «Страна у нас аграрная, нет ни нефти, ни золота, ни газа. Так давайте выбирать спорт, который мы потянем!»

14.02.2020 09:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Разыгрывающий сборной Беларуси и украинского клуба «Мотор Сич» Борис Пуховский в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Мордасевичу считает, что нашей стране необходимо развивать другие виды спорта, а не, например, хоккей.

– Как-то вы сказали: «У меня много вопросов к нашему государству и к тому, как организован в нем спорт». Каких именно?

– Самый ядреный – наверное, финансирование. Понимаю, что всем трудно, напряжно. Но считаю так: если нет денег, нечего и спрашивать. Если же вы их даете, то надо понимать: сегодня посеял, но уже завтра ничего не вырастет. Нужны долгосрочные инвестиции.


Хоккей – вид, который, наверное, меньше всего был ущемлен в финансовом вопросе. Но, к сожалению, мы не имеем того, что хотим. И в КХЛ, и на уровне сборных. Второй вопрос: страна у нас, можно сказать, аграрная, нет ни нефти, ни золота, ни газа, как в ОАЭ, Катаре. Так давайте выбирать спорт, который мы потянем!

Не хочу говорить что-то плохое про хоккей. Но возьмем среднестатистическую семью, где один-два ребенка и родители хотят отдать их в спорт. Сколько нужно денег, чтобы собрать маленького хоккеиста и маленького гандболиста? Это вообще-то азы. Я был в Венгрии. Там понимают, что не потянут КХЛ. Вот и занимаются гандболом. Или водным поло. Шапочку надел, трусы – ивсе. У нас же надо залить лед, включить свет...

Непонятно. Если подумать, вопросов много. Но, уверен, их не так просто решить, как задать. Потому что сегодня есть гораздо более важные проблемы, чем спорт, – сказал Пуховский.

 
 
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Разыгрывающий сборной Беларуси и украинского клуба «Мотор Сич» Борис Пуховский в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Мордасевичу считает, что нашей...
 
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