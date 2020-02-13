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Камышик перешел из СКА в «Неву»
13.02.2020 22:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский полусредний минского СКА Дмитрий Камышик подписал соглашение о переходе в «Неву».
Соглашение рассчитано до конца сезона.
В Беларуси игрок выступал за «Аркатрон», «Динамо» (Минск), БГК имени Мешкова и СКА.
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Белорусский полусредний минского СКА Дмитрий Камышик подписал соглашение о переходе в «Неву».
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