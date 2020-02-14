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Соболенко во второй раз после расставаний с Турсуновым возобновляет сотрудничество с тренером 

14.02.2020 12:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко была замечена на тренировках в Дубае со своим прежним наставником Дмитрием Турсуновым, с которым прекратила сотрудничество в декабре 2019 года.

К решению о расставании Арина и Дмитрий пришли зимой, когда теннисистка проводила предсезонный сбор в Минске.

Ранее спортсменка уже покидала Турсунова во время US Open-2019, но впоследствии к нему возвращалась.

По сведениям «Прессбола», белоруска и россиянин и на этот раз возобновили сотрудничество.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко была замечена на тренировках в Дубае со своим прежним наставником Дмитрием Турсуновым, с которым прекратила...
 
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Lida.Info
Единство
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Нясвижскiя навiны
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