Соболенко во второй раз после расставаний с Турсуновым возобновляет сотрудничество с тренером 

Источник материала: Tribuna.com

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко была замечена на тренировках в Дубае со своим прежним наставником Дмитрием Турсуновым, с которым прекратила сотрудничество в декабре 2019 года.

К решению о расставании Арина и Дмитрий пришли зимой, когда теннисистка проводила предсезонный сбор в Минске.

Ранее спортсменка уже покидала Турсунова во время US Open-2019, но впоследствии к нему возвращалась.

По сведениям «Прессбола» , белоруска и россиянин и на этот раз возобновили сотрудничество.