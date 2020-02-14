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Соболенко во второй раз после расставаний с Турсуновым возобновляет сотрудничество с тренером
14.02.2020 12:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко была
К решению о расставании Арина и Дмитрий пришли зимой, когда теннисистка проводила предсезонный сбор в Минске.
Ранее спортсменка уже покидала Турсунова во время US Open-2019, но впоследствии к нему возвращалась.
По сведениям
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Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко была замечена на тренировках в Дубае со своим прежним наставником Дмитрием Турсуновым, с которым прекратила...
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