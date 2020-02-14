Морозов избран президентом КХЛ

Источник материала: Tribuna.com

Новым президентом КХЛ избран Алексей Морозов.

42-летний функционер сохранит за собой пост управляющего директора Париматч Молодежной хоккейной лиги до избрания нового руководителя.

На посту главы КХЛ Морозов сменил Дмитрия Чернышенко, который 21 января был назначен заместителем Председателя Правительства РФ.

Морозов – двукратный чемпион мира и двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе .