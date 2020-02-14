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Алексей Вергеенко: «Да и неужели не понятно, что Кузнецов будет этой же ерундой заниматься? Он не даст жизни. Он уже и так парализовал всю работу клуба»

14.02.2020 15:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Молодечно» Алексей Вергеенко, ныне исполняющий обязанности директора клуба, прокомментировал ситуацию вокруг клуба, при которой возможно объединение с командой «Андердог», а также рассказал о действиях в отношении «Молодечно» начальника отдела спорта и туризма Молодечненского райисполкома Романа Кузнецова.

– Если район не найдет вариантов объединения с «Андэрдогом», «Молодечно» будет играть во второй лиге.

– А какие еще есть варианты? Под ФК «Молодечно» на 2020 год уже выделили средства.

– Вы готовы остаться в команде?

– Мы с ребятами переговорили – мы вторую лигу уже преодолели. Если бы задачу не решили, нашли бы мотивацию, чтобы остаться. Но мы вышли. Почему нам из-за какого-то чиновника необходимо вернуться обратно? Для чего? Очередной год провести во второй лиге, тратить деньги? Нет, я не хочу! Потратьте эти деньги тогда лучше на больницы, дороги и так далее.

Да и неужели не понятно, что он [Кузнецов] будет этой же ерундой заниматься? Он не даст жизни. Кузнецов уже и так парализовал всю работу клуба. Начали подавать документы на лицензирование. Заключаем договор со стадионом, Кузнецов откладывает его в сторону. Прорабатываем договор с ДЮСШ, он – дать паузу. Блокирует все. Я понимаю, что есть вопросы. Так давайте встретимся, поговорим. Но нет. На «Теслу» они нашли время, а на нас – нет.

– Вас не было на совещании у мэра?

– Я мэра видел только по фото, – сказал Вергеенко корреспонденту Tribuna.com.

Чиновник Молодечненского райисполкома: «Сколько наших футболистов играло в команде? 3-4 человека, остальные – в возрасте 35+. На что мы тратим бюджетные деньги? На команду-однодневку?»

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Главный тренер «Молодечно» Алексей Вергеенко, ныне исполняющий обязанности директора клуба, прокомментировал ситуацию вокруг клуба, при которой возможно...
 
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