|
Квашук перешел в латвийский РФШ
14.02.2020 20:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Украинский полузащитник Виталий
В сезоне-2019 хавбек забил 14 голов и сделал 4 ассиста в 27 матчах в высшей лиге в составе «Гомеля». Подробную статистику 26-летнего футболиста смотрите
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Украинский полузащитник Виталий Квашук подписал контракт с клубом РФШ, сообщает пресс-служба клуба.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)