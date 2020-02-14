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Квашук перешел в латвийский РФШ

14.02.2020 20:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Украинский полузащитник Виталий Квашук подписал контракт с клубом РФШ, сообщает пресс-служба клуба.

В сезоне-2019 хавбек забил 14 голов и сделал 4 ассиста в 27 матчах в высшей лиге в составе «Гомеля». Подробную статистику 26-летнего футболиста смотрите здесь.

РФШ в минувшем сезоне занял второе место в чемпионате Латвии.

 
Теги: Гомель
 
 
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Украинский полузащитник Виталий Квашук подписал контракт с клубом РФШ, сообщает пресс-служба клуба.
 
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