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Лига чемпионов. БГК встречается с «Монпелье»

15.02.2020 09:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках Лиги чемпионов БГК имени Мешкова в гостях играет против «Монпелье». 

Лига чемпионов

Групповой раунд

Монпелье Франция – БГК имени Мешкова Беларусь 

9 февраля. 19:15. 

Прямая трансляция: «Беларусь 5»

Положение команд группы B: Киль – 20 очков (12 матчей), Веспрем – 16 (12), Монпелье – 13 (11), Виве – 12 (11), Порту – 10 (11), Вардар – 9 (11), БГК – 6 (11), Мотор – 4 (11).

 
 
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Сегодня в рамках Лиги чемпионов БГК имени Мешкова в гостях играет против «Монпелье».
 
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