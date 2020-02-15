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Лига чемпионов. БГК встречается с «Монпелье»
15.02.2020 09:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в рамках Лиги чемпионов БГК имени Мешкова в гостях играет против «Монпелье».
Лига чемпионов
Групповой раунд
Монпелье Франция – БГК имени Мешкова Беларусь
9 февраля. 19:15.
Прямая трансляция: «Беларусь 5»
Положение команд группы B: Киль – 20 очков (12 матчей), Веспрем – 16 (12),
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Сегодня в рамках Лиги чемпионов БГК имени Мешкова в гостях играет против «Монпелье».
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