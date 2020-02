WHL. Протас набрал 3 очка, Усов – 2, Алистров заработал результативный балл

Источник материала: Tribuna.com

«Принц Альберт Рэйдерс», за который выступают Илья Усов, и Даниил Степанов, одолел «Свифт Керрент Бронкос» – 5:0.

Усов набрал 2 (1+1) очка, нанес 1 бросок, выиграл 2 из 3 вбрасываний, заработал 2 минуты штрафа и «+1». В этом сезоне на его счету 42 (18+24) очка в 48 играх.

Протас набрал 3 (1+2) очка, нанес 5 бросков, выиграл 7 из 9 вбрасываний, заработал 2 минуты штрафа и «+1». Он был признан первой звездой матча. В нынешнем сезоне на его счету 64 (25+39) очков в 48 играх.

Добавим, что Степанов не попал в заявку на игру.

The Viper bites here with a pretty goal. Aliaksei Protas could have just one-timed this, but instead takes the long road with a great backhanded finish. 3-0 Raiders and their 2nd power play goal. https://t.co/wd2EBhBG5z pic.twitter.com/7gwnwGickr — Jeff D’Andrea (@Jeff_paNOW) February 15, 2020

Ilya Usau fires in the 2-0 goal on the power play, stopping an 0-9 slump they had in Alberta. What a blind pass from Aliaksei Protas. 4:30 left in the first. https://t.co/URWXoBXobA pic.twitter.com/bbNnfy8pcX — Jeff D’Andrea (@Jeff_paNOW) February 15, 2020

Brayden Watts with a snipe and it’s 5-0 Raiders. Protas gets an assist, now has 3 points tonight. https://t.co/XCynj3UYLP pic.twitter.com/zwabcjpQo5 — Jeff D’Andrea (@Jeff_paNOW) February 15, 2020

Matthew Culling scores against his old team to put the Raiders up 4-0, 4:39 left in the second period. Great pressure by Ozzy Wiesblatt to create that play and Culling to get it on goal quickly. https://t.co/EBcQ8O779e pic.twitter.com/xluew4qZ2P — Jeff D’Andrea (@Jeff_paNOW) February 15, 2020

«Эдмонтон Ойл Кингс» уступил «Реджина Пэтс» – 3:5. У проигравших белорусский форвард Владимир Алистров отметился пасом, нанес 1 бросок, заработал 2 минуты штрафа и «-1». В нынешнем сезоне на его счету 30 (15+15) очков в 46 играх.