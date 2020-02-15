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WHL. Протас набрал 3 очка, Усов – 2, Алистров заработал результативный балл
15.02.2020 09:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Принц Альберт Рэйдерс», за который выступают Илья Усов,
Усов набрал 2 (1+1) очка, нанес 1 бросок, выиграл 2 из 3 вбрасываний, заработал 2 минуты штрафа и «+1». В этом сезоне на его счету 42 (18+24) очка в 48 играх.
Протас набрал 3 (1+2) очка, нанес 5 бросков, выиграл 7 из 9 вбрасываний, заработал 2 минуты штрафа и «+1». Он был признан первой звездой матча. В нынешнем сезоне на его счету 64 (25+39) очков в 48 играх.
Добавим, что Степанов не попал в заявку на игру.
«Эдмонтон Ойл Кингс» уступил «Реджина Пэтс» – 3:5. У проигравших белорусский форвард Владимир Алистров отметился пасом, нанес 1 бросок, заработал 2 минуты штрафа и «-1». В нынешнем сезоне на его счету 30 (15+15) очков в 46 играх.
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«Принц Альберт Рэйдерс», за который выступают Илья Усов, Алексей Протас и Даниил Степанов, одолел «Свифт Керрент Бронкос» – 5:0.
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