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WHL. Протас набрал 3 очка, Усов – 2, Алистров заработал результативный балл

15.02.2020 09:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Принц Альберт Рэйдерс», за который выступают Илья Усов, Алексей Протас и Даниил Степанов, одолел «Свифт Керрент Бронкос» – 5:0.

Усов набрал 2 (1+1) очка, нанес 1 бросок, выиграл 2 из 3 вбрасываний, заработал 2 минуты штрафа и «+1». В этом сезоне на его счету 42 (18+24) очка в 48 играх. 

Протас набрал 3 (1+2) очка, нанес 5 бросков, выиграл 7 из 9 вбрасываний, заработал 2 минуты штрафа и «+1». Он был признан первой звездой матча. В нынешнем сезоне на его счету 64 (25+39) очков в 48 играх.

Добавим, что Степанов не попал в заявку на игру.

«Эдмонтон Ойл Кингс» уступил «Реджина Пэтс» – 3:5. У проигравших белорусский форвард Владимир Алистров отметился пасом, нанес 1 бросок, заработал 2 минуты штрафа и «-1». В нынешнем сезоне на его счету 30 (15+15) очков в 46 играх. 

 
 
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«Принц Альберт Рэйдерс», за который выступают Илья Усов, Алексей Протас и Даниил Степанов, одолел «Свифт Керрент Бронкос» – 5:0.
 
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