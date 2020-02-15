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Знахаренко получил травму и может выбыть до конца сезона
15.02.2020 14:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник
По причине повреждения Знахаренко уже пропускал матч с
В этом сезоне игрок обороны провел 52 матча в составе «зубров» и набрал 4 (2+2) очка.
Кроме того, матч с
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Защитник «Динамо» Дмитрий Знахаренко внесен в список травмированных и, возможно, пропустит окончание сезона, сообщает пресс-служба клуба.
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