Знахаренко получил травму и может выбыть до конца сезона

Источник материала: Tribuna.com

Защитник Дмитрий Знахаренко внесен в список травмированных и, возможно, пропустит окончание сезона, сообщает пресс-служба клуба.

По причине повреждения Знахаренко уже пропускал матч с в Ярославле.

В этом сезоне игрок обороны провел 52 матча в составе «зубров» и набрал 4 (2+2) очка.

Кроме того, матч с пропустит Вячеслав Грецкий – он командирован в «Динамо-Молодечно».

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