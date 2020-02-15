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ЦСКА – «Делемон». Шкурин отметился голом

15.02.2020 14:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский нападающий ЦСКА Илья Шкурин отметился голом в товарищеском матче против «Делемона» (Д2).

ЦСКА – Делемон Швейцария (Д2) – 2:0 (перерыв)

Голы: 1:0 – Дзагоев (30, с пенальти), 2:0 – Шкурин (45)

ЦСКА: Илья Помазун, Максим Елеев, Кирилл Колесниченко, Кирилл Набабкин, Никита Котин, Георгий Щенников, Константин Кучаев, Яка Бийол, Алан Дзагоев, Константин Марадишвили, Илья Шкурин.

 
 
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Белорусский нападающий ЦСКА Илья Шкурин отметился голом в товарищеском матче против «Делемона» (Д2).
 
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