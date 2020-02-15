|
ЦСКА – «Делемон». Шкурин отметился голом
15.02.2020 14:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский нападающий ЦСКА Илья Шкурин отметился голом в товарищеском матче против «Делемона» (Д2).
ЦСКА – Делемон Швейцария (Д2) – 2:0 (перерыв)
Голы: 1:0 – Дзагоев (30, с пенальти), 2:0 – Шкурин (45)
ЦСКА: Илья Помазун, Максим Елеев, Кирилл Колесниченко, Кирилл Набабкин, Никита Котин, Георгий Щенников, Константин Кучаев, Яка Бийол,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский нападающий ЦСКА Илья Шкурин отметился голом в товарищеском матче против «Делемона» (Д2).
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)