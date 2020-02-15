Дисквалифицированный на 3 года за «договорняки» Лисица сыграл в товарищеском матче за «Лиду»

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в предсезонном товарищеском матче «Лида» со счетом 1:0 одержала минимальную викторию над «Сморгонью».

Отметим, что в составе «Лиды» в матче принял участие 31-летний белорусский полузащитник Игорь Лисица.

Напомним, ранее хавбек за участие в манипулировании результатами матчей был дисквалифицирован АБФФ на 3 года и оштрафован на 300 базовых величин, а «Лида» начнет сезон-2020 в первой с показателем минус 3 очка.

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