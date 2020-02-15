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Дисквалифицированный на 3 года за «договорняки» Лисица сыграл в товарищеском матче за «Лиду»
15.02.2020 20:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в предсезонном товарищеском матче «Лида» со счетом 1:0 одержала минимальную викторию над «Сморгонью».
Отметим, что в составе «Лиды» в матче принял участие 31-летний белорусский полузащитник Игорь Лисица.
Напомним, ранее хавбек за участие в манипулировании результатами матчей был
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Сегодня в предсезонном товарищеском матче «Лида» со счетом 1:0 одержала минимальную викторию над «Сморгонью».
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