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У «Манчестер Сити» есть 10 дней, чтобы подать апелляцию на исключение из еврокубков
15.02.2020 21:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
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В пятницу «Манчестер Сити» в заявлении сообщил, что собирается обжаловать решение УЕФА.
Как пишет BBC, нет ни малейшей вероятности, что клуб частично примет наказание за нарушение ФФП, чтобы быстро разрешить ситуацию.
В дополнение к подаче апелляции «Манчестер Сити» также должен попросить, чтобы исключение и штраф в 30 миллионов евро отменили до рассмотрения апелляции.
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У «Манчестер Сити» есть 10 дней, чтобы подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение УЕФА исключить клуб из еврокубков за нарушение правил...
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