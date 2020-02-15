ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Клопп об отрыве в 25 очков: «Я недостаточно умен, чтоб понять, как это возможно. Безумие»

15.02.2020 23:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча 26-го тура АПЛ с «Норвичем» (1:0).

«По разным причинам это была сложная игра: ветер, организованность соперников, то, как мы играли в первом тайме. Разрыв между линиями был слишком велик, мы слишком рано делали забросы вперед, некому было подбирать отскоки.

Все было не совсем так, как мы хотели. Контрпрессинг тоже не был хорош, поскольку мы поднимались недостаточно высоко. Мы все равно имели неплохие моменты и хорошо разыгрывали стандартные положения, но не более того.

Выход Фабиньо был очень важен для нашей структуры, а Мане вышел свежим и помог нам выиграть матч, и это впечатляет. Мне нужно пересмотреть момент с голом, но я уверен, что он получился фантастическим.

Можно было сказать по лицам игроков, что они не нервничают, а получают удовольствие. Если уж кто-то и должен был забить, то это мы. Также мы хорошо оборонялись против контратак. Все благодаря замечательным игрокам.

Отрыв [от второго места в 25 очков] просто безумный, я не понимаю, как это возможно. Я недостаточно умен для этого. Со мной такого не случалось. Это невероятно и очень сложно.

Я прихожу в раздевалку, мы беседуем о разных вещах, а потом меня просто пробирает. Мои поздравления», – сказал Клопп Sky Sports.

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча 26-го тура АПЛ с «Норвичем» (1:0).
 
Новости дня
Новости спорта
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

15.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика