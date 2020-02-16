Александр Китаров: «Даже если собрать великую команду из мастеров, им все равно нужно время, чтобы сыграться»

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий минского Александр Китаров подвел итог матча против «Автомобилиста» (4:6).

- сказал, что не выполнили тренерскую установку и провалила матч, согласны?

– Да, для тренеров это не то, что они хотят видеть с таким обилием голевых моментов у наших ворот. Мы создали моменты в атаке, но без хорошей обороны матчи не выигрываются.

- Говорим об этом не в первый раз, почему не удается с этим справиться?

– Тяжелый вопрос… Хочется побеждать, ребята стараются, в том числе, которые только после травм. Но им нужно время, чтобы войти в игру, это тяжело, они пропускали по три-четыре месяца. Дерябин с Эллиоттом, проводят много времени на льду, но им еще нужен определенный период на адаптацию. Тем не менее, это не значит, что остальные могут продолжать играть в том же духе.

- Есть ли хоть какой-то прогресс, по сравнению со стартом сезона?

– Команда старается показывать характер, не опускать руки и играть до конца. Конечно, получается не всегда, но ребята пытаются, это видно в раздевалке.

К этому нужно прийти, и это долгий путь, без этого никуда. По щелчку ничего не будет, не бывает так в хоккее, даже если собрать великую команду из мастеров, им все равно нужно время, чтобы сыграться, – сказал Китаров .

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