Лукашенко ознакомился с подготовкой «Раубичей» к проведению чемпионата Европы

Источник материала: Tribuna.com

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил спорткомплекс Раубичи, сообщает Телеграм-канал «Пул первого».

Глава государства ознакомился, все ли готово к проведению чемпионата Европы по биатлону, а после – этапу кубка IBU.

Также Лукашенко провел лыжную тренировку.

Ранее сообщалось, что ЧЕ-2020 перенесен из Отепя (Эстония) в «Раубичи».









Фото: Телеграм-канал «Пул первого»