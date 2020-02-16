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Лукашенко ознакомился с подготовкой «Раубичей» к проведению чемпионата Европы
16.02.2020 11:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Президент Беларуси
Глава государства ознакомился, все ли готово к проведению чемпионата Европы по биатлону, а после – этапу кубка IBU.
Также Лукашенко провел лыжную тренировку.
Ранее
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Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил спорткомплекс Раубичи, сообщает Телеграм-канал «Пул первого».
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