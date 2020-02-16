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Лукашенко ознакомился с подготовкой «Раубичей» к проведению чемпионата Европы

16.02.2020 11:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил спорткомплекс Раубичи, сообщает Телеграм-канал «Пул первого».

Глава государства ознакомился, все ли готово к проведению чемпионата Европы по биатлону, а после – этапу кубка IBU.

Также Лукашенко провел лыжную тренировку.

Ранее сообщалось, что ЧЕ-2020 перенесен из Отепя (Эстония) в «Раубичи».

Лукашенко ознакомился с подготовкой «Раубичей» к проведению чемпионата Европы

Лукашенко ознакомился с подготовкой «Раубичей» к проведению чемпионата Европы

Фото: Телеграм-канал «Пул первого»

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил спорткомплекс Раубичи, сообщает Телеграм-канал «Пул первого».
 
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