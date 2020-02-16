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Александр Лукашенко: «В IBU сказали, что подумают о том, чтобы в ближайшее время передать в Раубичи этап Кубка мира»

16.02.2020 12:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о возможном проведении этапа Кубка мира в Раубичах

«Они (международный союз биатлонистов IBU. – Прим.) оплачивают полностью нашу подготовку (к проведению соревнований. – Прим.).

Я уже не считаю, что приедут сюда тысячи человек, которые будут питаться, жить – и в Минске, и здесь, как это было в прошлые годы. Поэтому в финансовом отношении это окупаемо практически все, и с большой прибылью», – сказал глава государства.

Вместе с тем президент подчеркнул, что для него главное даже не финансовый аспект.

«Главное – заявление руководителя IBU, что за то, что вы нас поддержали, спасли, фактически говоря, мы подумаем о том, чтобы в ближайшее время передать в Раубичи этап Кубка мира – уже ведущих, самых топовых спортсменов», – отметил Лукашенко.

Напомним, что  что ЧЕ-2020 был перенесен из Отепя (Эстония) в Раубичи.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о возможном проведении этапа Кубка мира в Раубичах «Они (международный союз биатлонистов IBU.
 
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