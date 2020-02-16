Александр Лукашенко: «В IBU сказали, что подумают о том, чтобы в ближайшее время передать в Раубичи этап Кубка мира»

Источник материала: Tribuna.com

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о возможном проведении этапа Кубка мира в Раубичах

«Они (международный союз биатлонистов . – Прим.) оплачивают полностью нашу подготовку (к проведению соревнований. – Прим.).

Я уже не считаю, что приедут сюда тысячи человек, которые будут питаться, жить – и в Минске, и здесь, как это было в прошлые годы. Поэтому в финансовом отношении это окупаемо практически все, и с большой прибылью », – сказал глава государства.

Вместе с тем президент подчеркнул, что для него главное даже не финансовый аспект.

«Главное – заявление руководителя IBU, что за то, что вы нас поддержали, спасли, фактически говоря, мы подумаем о том, чтобы в ближайшее время передать в Раубичи этап Кубка мира – уже ведущих, самых топовых спортсменов», – отметил Лукашенко.

Напомним, что что ЧЕ-2020 был перенесен из Отепя (Эстония) в Раубичи.