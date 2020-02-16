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Александр Лукашенко: «В IBU сказали, что подумают о том, чтобы в ближайшее время передать в Раубичи этап Кубка мира»
16.02.2020 12:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Президент Беларуси
«Они (международный союз биатлонистов
Я уже не считаю, что приедут сюда тысячи человек, которые будут питаться, жить – и в Минске, и здесь, как это было в прошлые годы. Поэтому в финансовом отношении это окупаемо практически все, и с
Вместе с тем президент подчеркнул, что для него главное даже не финансовый аспект.
«Главное – заявление руководителя IBU, что за то, что вы нас поддержали, спасли, фактически говоря, мы подумаем о том, чтобы в ближайшее время передать в Раубичи этап Кубка мира – уже ведущих, самых топовых спортсменов», – отметил Лукашенко.
Напомним, что что ЧЕ-2020 был перенесен из Отепя (Эстония) в
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Александр Лукашенко: «В IBU сказали, что подумают о том, чтобы в ближайшее время передать в Раубичи этап Кубка мира»
Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о возможном проведении этапа Кубка мира в Раубичах «Они (международный союз биатлонистов IBU.
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