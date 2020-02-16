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Александр Лукашенко: «Если дождя не будет, чемпионат Европы и этап Кубка мы проведем достойно. Не подведем «международников»

16.02.2020 16:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о состоянии трассы в Раубичах.

«Если учитывать нынешние погодные условия, то надо отдать должное тем, кто сумел, як у народзе кажуць «падцэлiцца», и заготовить, пока был небольшой минус, горы снега и выложить трассу.

Откровенно скажу, очень переживаю за это, контролирую. Практически каждое утро мне докладывают, что сделано. А сегодня я решил неожиданно свою тренировку перенести сюда и посмотреть. Конечно, трасса разбита, сейчас уже ноль [градусов]. Поэтому тяжеловато, особенно для любителей. А спортсмены тренируются нормально. Мы сделаем трассу. Снега вон, видите, горы настреляли — целый дивизион пушек стоит, и наших, и не наших. Если дождя не будет, чемпионат Европы и этап Кубка мы проведем достойно. Не подведем «международников», которые нас попросили спасти их, потому что нигде нет снега», – сказал Лукашенко.

Александр Лукашенко: «В IBU сказали, что подумают о том, чтобы в ближайшее время передать в Раубичи этап Кубка мира»

 

 
 
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