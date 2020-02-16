Товарищеские матчи. «Славия» крупно проиграла «Рубину», «Гомель» обыграл дзержинский «Арсенал»

Источник материала:
Tribuna.com
Белорусские клубы продолжают подготовку к сезону.
Товарищеские матчи
Славия – Рубин Россия 0:5
Голы: 0:1 – Кварацхелия (12), 0:2 – Макаров (35), 0:3 – Игнатьев (44), 0:4 – Игнатьев (49), 0:5 – Зурико (86).
16 февраля. 15:00. Турция. Комплекс футбольных полей отеля «Bellis Deluxe».
Славия: Барановский, Пантя, Ковалевский, Потапов, Жук, Шевченко, Чухлей, Костров, Ануфриев, Нарх, Теттех.
Гомель (Д2) – Арсенал Дзержинск (Д2) – 2:1
16 февраля. 15:00. Футбольный манеж (Гомель)
Голы: 0:1 – Осипенко, (12, с пенальти), 1:1 – Васьков (22’), 2:1 – Васьков (45’)
Теги
: Гомель
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Белорусские клубы продолжают подготовку к сезону.