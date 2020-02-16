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Товарищеские матчи. «Славия» крупно проиграла «Рубину», «Гомель» обыграл дзержинский «Арсенал»

16.02.2020 17:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусские клубы продолжают подготовку к сезону.

Товарищеские матчи

Славия – Рубин Россия 0:5

Голы: 0:1 – Кварацхелия (12), 0:2 – Макаров (35), 0:3 – Игнатьев (44), 0:4 – Игнатьев (49), 0:5 – Зурико (86).

16 февраля. 15:00. Турция. Комплекс футбольных полей отеля «Bellis Deluxe».

Славия: Барановский, Пантя, Ковалевский, Потапов, Жук, Шевченко, Чухлей, Костров, Ануфриев, Нарх, Теттех.

Гомель (Д2) – Арсенал Дзержинск (Д2) – 2:1

16 февраля. 15:00. Футбольный манеж (Гомель)

Голы: 0:1 – Осипенко, (12, с пенальти), 1:1 – Васьков (22’), 2:1 – Васьков (45’)

 
Теги: Гомель
 
 
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