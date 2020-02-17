﻿ Директор «Лиды»: «У Лисицы действует контракт до 12 марта. Не могу его уволить, так как обвинить футболиста до суда в чем-то никто не может». 21.by
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Директор «Лиды»: «У Лисицы действует контракт до 12 марта. Не могу его уволить, так как обвинить футболиста до суда в чем-то никто не может»

17.02.2020 09:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Директор «Лиды» Иван Дубатовка объяснил, почему полузащитник Игорь Лисица играл против «Сморгони», хотя в середине января АБФФ дисквалифицировала хавбека на три года по делу о договорных матчах.

– У Лисицы действует контракт с «Лидой» до 12 марта. Я не могу его уволить, так как обвинить футболиста до суда в чем-то никто не может. 12 марта расстанемся с ним по всем требованиям закона.

– Если не рассчитываете на Лисицу, то зачем он играл в спарринге?

– Пускай играет. Официально он находится на работе. Пока так.

– Но ведь со стороны это выглядит странно.

– Еще раз повторюсь, у него на руках действующий контракт, который буквально через две недели истекает. Конечно, может поступим некрасиво, но что поделаешь? Однако если нарушил закон, то должен отвечать. Сейчас никто Лисицу не может уволить. Если сделаю это, то он на законный основаниях подаст в суд, – сказал Дубатовка.

«У нас же Волкова вызывают в сборную. В чем тогда проблема?» Игрока «Лиды» забанили за договорняки, но он вновь сыграл за команду

 
 
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Директор «Лиды» Иван Дубатовка объяснил, почему полузащитник Игорь Лисица играл против «Сморгони», хотя в середине января АБФФ дисквалифицировала хавбека на три...
 
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