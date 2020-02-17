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Рейтинг WTA. Говорцова поднялась на 49 позиций, Соболенко – 13-я, Азаренко – 53-я, Саснович – 114-я

17.02.2020 09:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

WTA Tour Singles Rankings

Положение на 17 февраля 2020

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Эшли Барти (Австралия) 8367
2 (2) Симона Халеп (Румыния) 5796
3 (3) Каролина Плишкова (Чехия) 5290
4 (5) Белинда Бенчич (Швейцария) 4720
5 (6) Бьянка Андрееску (Канада) 4665
6 (4) Элина Свитолина (Украина) 4650
7 (7) София Кенин (США) 4495
8 (8) Кики Бертенс (Нидерланды) 4335
9 (9) Серена Уильямс (США) 3915
10 (10) Наоми Осака (Япония) 3626
13 (13) Арина Соболенко (Беларусь) 2820
25 (28) Екатерина Александрова (Россия) 1825
31 (33) Анастасия Павлюченкова (Россия)  1486
33 (42) Магда Линетт (Польша) 1472
53 (53) Виктория Азаренко (Беларусь) 1051
114 (113) Александра Саснович (Беларусь) 577
139 (188) Ольга Говорцова (Беларусь) 448

 
 
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WTA Tour Singles Rankings Положение на 17 февраля 2020 Место Теннисистка (страна) Очки 1 (1) Эшли Барти (Австралия) 8367 2 (2) Симона Халеп (Румыния) 5796 3 (3) Каролина Плишкова (Чехия) 5290 4 (5)...
 
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