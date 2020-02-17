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Рейтинг WTA. Говорцова поднялась на 49 позиций, Соболенко – 13-я, Азаренко – 53-я, Саснович – 114-я
17.02.2020 09:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
WTA Tour Singles Rankings
Положение на 17 февраля 2020
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WTA Tour Singles Rankings Положение на 17 февраля 2020 Место Теннисистка (страна) Очки 1 (1) Эшли Барти (Австралия) 8367 2 (2) Симона Халеп (Румыния) 5796 3 (3) Каролина Плишкова (Чехия) 5290 4 (5)...
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