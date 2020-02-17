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Заместитель директора «Раубичей» про заготовленный снег: «Порядка трех тысяч кубометров. Должно хватить и на чемпионат Европы, и на Кубок IBU»

17.02.2020 16:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Заместитель директора «Раубичей» по административно-хозяйственной работе Леонид Карась рассказал о подготовке спорткомплекса к проведению чемпионата Европы.

– Спорткомплекс планомерно готовился к проведению этапа Кубка IBU. Неожиданный чемпионат Европы добавил проблем?

– График подготовки снега мало зависит от чемпионатов Европы или этапа какого-либо Кубка. Он больше зависит от погоды. Есть мороз – делаем снег. Нет – сидим, ждем. Никакого аврала. Над снегом работаем с конца ноября и к мероприятиям не привязаны. Как появляется возможность, делаем.

– Сколько снега заготовлено?

– Порядка трех тысяч кубометров. Этого должно хватить и на чемпионат Европы, и на Кубок IBU. Но по трассе его еще не развозили. Сейчас дни с высокой температурой – развозить не имеет смысла. Сегодня обещали высокую температуру, но пока, к счастью, прогноз не сбывается. Для нас это очень хорошо, – сказал Карась.

Эстония не смогла провести Евро по биатлону, потому что нет снега, но снег нашелся в Беларуси. Откуда?!

Знаешь, как сыграют команды в еврокубках? Здесь дают за это до 10 000 рублей! 

 
 
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Заместитель директора «Раубичей» по административно-хозяйственной работе Леонид Карась рассказал о подготовке спорткомплекса к проведению чемпионата Европы.
 
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