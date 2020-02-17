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Заместитель директора «Раубичей» про заготовленный снег: «Порядка трех тысяч кубометров. Должно хватить и на чемпионат Европы, и на Кубок IBU»
17.02.2020 16:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Заместитель директора «Раубичей» по административно-хозяйственной работе Леонид Карась рассказал о подготовке спорткомплекса к проведению чемпионата Европы.
– Спорткомплекс планомерно готовился к проведению этапа Кубка IBU. Неожиданный чемпионат Европы добавил проблем?
– График подготовки снега мало зависит от чемпионатов Европы или этапа какого-либо Кубка. Он больше зависит от погоды. Есть мороз – делаем снег. Нет – сидим, ждем. Никакого аврала. Над снегом работаем с конца ноября и к мероприятиям не привязаны. Как появляется возможность, делаем.
– Сколько снега заготовлено?
– Порядка трех тысяч кубометров. Этого должно хватить и на чемпионат Европы, и на
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Заместитель директора «Раубичей» про заготовленный снег: «Порядка трех тысяч кубометров. Должно хватить и на чемпионат Европы, и на Кубок IBU»
Заместитель директора «Раубичей» по административно-хозяйственной работе Леонид Карась рассказал о подготовке спорткомплекса к проведению чемпионата Европы.
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