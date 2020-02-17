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Михаил Мархель: «Придется отменять сбор? Я не знаю. Поймите, без трех ведущих клубов страны мы физически не сможем сформировать сборную»
17.02.2020 18:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси
- У вас есть запасной вариант?
– Понятно, что-то экстренно предпринять можем. Но если будет такая ситуация, какая следует из писем
- И что, придется отменять сбор?
– Я не знаю, – сказал Мархель.
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Михаил Мархель: «Придется отменять сбор? Я не знаю. Поймите, без трех ведущих клубов страны мы физически не сможем сформировать сборную»
Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель рассказал о том, есть ли запасной вариант у национальной команды в случае, если клубы откажутся отпускать своих...
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