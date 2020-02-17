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Михаил Мархель: «Придется отменять сбор? Я не знаю. Поймите, без трех ведущих клубов страны мы физически не сможем сформировать сборную»

17.02.2020 18:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель рассказал о том, есть ли запасной вариант у национальной команды в случае, если клубы откажутся отпускать своих футболистов на учебно-тренировочный сбор.

- У вас есть запасной вариант?

– Понятно, что-то экстренно предпринять можем. Но если будет такая ситуация, какая следует из писем БАТЭ, «Шахтера» и брестского «Динамо», то мы просто не наберем состав, особенно если добавить сюда визовые вопросы. Поймите, без трех ведущих клубов страны мы физически не сможем сформировать национальную сборную.

- И что, придется отменять сбор?

– Я не знаю, – сказал Мархель.

Министр спорта Ковальчук заявил, что клубы, которые не отпустят игроков в сборную Беларуси, лишатся господдержки

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Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель рассказал о том, есть ли запасной вариант у национальной команды в случае, если клубы откажутся отпускать своих...
 
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