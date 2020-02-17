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Максим Краснобаев: «Динамо» Брест принципиально за государственные интересы. Но нельзя так взять и наплевать на интересы клубов»

17.02.2020 18:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Генеральный менеджер брестского «Динамо» Максим Краснобаев в разговоре с корреспондентом Trinuna.com поделился мнением о грядущем учебно-тренировочном сборе национальной сборной Беларуси.

«Футболисты сейчас закладывают физическую базу. И это делается не только для клубов, но и для сборной. Условные Стасевич или Лаптев выпадут из подготовки, и что они покажут в Грузии? Много мелких моментов, которые надо сесть и обсудить. А их, в принципе, так и не обсудили. Начиная с первого заседания 26 декабря, продолжая вторым январским.

«Динамо» Брест, как, думаю, и остальные клубы, принципиально за государственные интересы. Мы тоже хотим, чтобы сборная попала на Евро. Но нельзя так огульно взять и наплевать на интересы клубов, представив это в свете «все ради сборной». Да и почему не сделать сбор в Анталье? Не надо никуда лететь», – сказал Краснобаев.

«Нельзя взять и наплевать на интересы клубов». Боссы федерации не пришли на жеребьевку ЧБ, министр спорта предупредил бунтарей

Министр спорта Ковальчук заявил, что клубы, которые не отпустят игроков в сборную Беларуси, лишатся господдержки

 
Теги: Брест
 
 
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Генеральный менеджер брестского «Динамо» Максим Краснобаев в разговоре с корреспондентом Trinuna.com поделился мнением о грядущем учебно-тренировочном сборе...
 
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