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Максим Краснобаев: «Динамо» Брест принципиально за государственные интересы. Но нельзя так взять и наплевать на интересы клубов»
17.02.2020 18:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Генеральный менеджер брестского
«Футболисты сейчас закладывают физическую базу. И это делается не только для клубов, но и для сборной. Условные
«Динамо»
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Максим Краснобаев: «Динамо» Брест принципиально за государственные интересы. Но нельзя так взять и наплевать на интересы клубов»
Генеральный менеджер брестского «Динамо» Максим Краснобаев в разговоре с корреспондентом Trinuna.com поделился мнением о грядущем учебно-тренировочном сборе...
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