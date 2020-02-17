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Карпович и Хаткевич вызваны в сборную Беларуси

17.02.2020 23:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Вратарь Егор Хаткевич и защитник Сергей Карпович примут участие в учебно-тренировочном сборе сборной Беларуси.

Главный тренер национальной команды Михаил Мархель пригласил футболистов «Ислочи» на УТС, который продлится с 19 по 26 февраля.

Сборная Беларуси проведет два международных товарищеских матча. Первый состоится в ОАЭ с Узбекистаном (23 февраля), а второй пройдет в Софии против Болгарии (26 февраля).

Отметим, что Хаткевич второй раз получает приглашение в главную команду страны, а для Карповича это первый вызов в национальную сборную.

Министр спорта Ковальчук заявил, что клубы, которые не отпустят игроков в сборную Беларуси, лишатся господдержки

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Вратарь Егор Хаткевич и защитник Сергей Карпович примут участие в учебно-тренировочном сборе сборной Беларуси.
 
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