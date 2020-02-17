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Карпович и Хаткевич вызваны в сборную Беларуси
17.02.2020 23:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Вратарь
Главный тренер национальной команды
Сборная Беларуси проведет два международных товарищеских матча. Первый состоится в ОАЭ с Узбекистаном (23 февраля), а второй пройдет в Софии против Болгарии (26 февраля).
Отметим, что Хаткевич второй раз получает приглашение в главную команду страны, а для Карповича это первый вызов в национальную сборную.
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Вратарь Егор Хаткевич и защитник Сергей Карпович примут участие в учебно-тренировочном сборе сборной Беларуси.
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