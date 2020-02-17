Карпович и Хаткевич вызваны в сборную Беларуси

Источник материала: Tribuna.com

Вратарь Егор Хаткевич и защитник примут участие в учебно-тренировочном сборе сборной Беларуси.

Главный тренер национальной команды Михаил Мархель пригласил футболистов на УТС, который продлится с 19 по 26 февраля.

Сборная Беларуси проведет два международных товарищеских матча. Первый состоится в ОАЭ с Узбекистаном (23 февраля), а второй пройдет в Софии против Болгарии (26 февраля).

Отметим, что Хаткевич второй раз получает приглашение в главную команду страны, а для Карповича это первый вызов в национальную сборную.

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