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Диего Симеоне: «Этот «Ливерпуль» войдет в историю. Мы говорим о великой команде»
17.02.2020 23:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
«Нам предстоит матч с великолепной командой. У них очень сильный тренер. Он создавал эту команду в течение четырех лет и постоянно совершенствовался. После ухода Коутиньо могло показаться, что команда распадется, но она стала еще сильнее. Это многое говорит об их игроках.
В деталях, возможно, [у нас] есть сходство. Я помню его «Боруссию», ценю этот «Ливерпуль». Мы говорим о великой команде. Этот «Ливерпуль» наверняка войдет в историю. Эта команда очень интенсивна и легко адаптируется. Я восхищаюсь
Стадион завтра будет в огне. Я доверяю своим игрокам и нашим болельщикам. Не вижу у команды никакого пессимизма. Только энтузиазм и воодушевление», – сказал Симеоне.
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от первого матча против «Ливерпуля» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
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