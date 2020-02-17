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Диего Симеоне: «Этот «Ливерпуль» войдет в историю. Мы говорим о великой команде»

17.02.2020 23:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от первого матча против «Ливерпуля» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Нам предстоит матч с великолепной командой. У них очень сильный тренер. Он создавал эту команду в течение четырех лет и постоянно совершенствовался. После ухода Коутиньо могло показаться, что команда распадется, но она стала еще сильнее. Это многое говорит об их игроках.

В деталях, возможно, [у нас] есть сходство. Я помню его «Боруссию», ценю этот «Ливерпуль». Мы говорим о великой команде. Этот «Ливерпуль» наверняка войдет в историю. Эта команда очень интенсивна и легко адаптируется. Я восхищаюсь «Ливерпулем» как соперником. Но мы готовимся к играм одинаково. Даже против самой мощной команды в мире.

Стадион завтра будет в огне. Я доверяю своим игрокам и нашим болельщикам. Не вижу у команды никакого пессимизма. Только энтузиазм и воодушевление», – сказал Симеоне.

У Симеоне и Клоппа больше общего, чем кажется. Оба строят игру без мяча по принципам Сакки

 
 
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от первого матча против «Ливерпуля» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
 
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