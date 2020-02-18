БФБ сообщила, что в состав сборной Беларуси на ЧЕ в Раубичах войдут сильнейшие биатлонисты. Лазовский – вне списка

Источник материала: Tribuna.com

Стал известен состав сборной Беларуси на чемпионат , который стартует 26 февраля в Раубичах.

«Честь страны на главном биатлонном европейском форуме – чемпионате Европы – будут отстаивать лучшие белорусские биатлонисты – основной состав. А именно: Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Антон Смольский, Никита Лобастов, Максим Воробей, Виктор Кривко и Егор Казаринов у мужчин, Ирина Кривко, Анна Сола, Динара Алимбекова, Елена и Ирина Кручинкины, Аделина Сабитова и Дарья Кудаева у женщин», – говорится в материале, опубликованном на странице Белорусской федерации биатлона во «ВКонтакте» .

Целенаправленно готовившийся к чемпионату Европы-2020 в Отепя Дмитрий Лазовский в итоговую заявку на ЧЕ-2020 в Раубичах не попал, отмечает «Прессбол» .