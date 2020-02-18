На чемпионате Европы-2020 в Раубичах сборные России, Украины, Латвии и Болгарии выступят в сильнейших составах 

Источник материала: Tribuna.com

Сборные России, Украины, Латвии и Болгарии выступят в сильнейших составах на чемпионате Европы-2020, который пройдет в Раубичах.

«В Раубичах мы увидим и сильнейших спортсменов из России: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Ирина Старых и др., Украины — Дмитрий Пидручный, Сергей Семенов, Артем Прима, Вита и Валентина Семеренко, Елена Пидгрушная и др., Латвии — Андрей Расторгуев, Байба Бендика, Болгарии – Красимир Анев, Владимир Илиев, Милена Тодорова», – сообщает пресс-служба БФБ.

Чемпионат Европы стартует 26 февраля.