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Протас набрал 4 очка в матче с «Реджиной». На счету белоруса 70 очков в 50 матчах WHL
19.02.2020 10:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский форвард «Принс-Альберта» Алексей Протас признан третьей звездой дня в Западной хоккейной лиге (WHL).
В матче с «Реджиной» (5:2) Протас набрал 4 (2+2) очка.
На счету Протаса 70 (28+42) очков в 50 матчах регулярного чемпионата.
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Белорусский форвард «Принс-Альберта» Алексей Протас признан третьей звездой дня в Западной хоккейной лиге (WHL).
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