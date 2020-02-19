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Зубович стал пятым белорусом в «Жетысу»

19.02.2020 11:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий Егор Зубович, недавно расставшийся с минским «Динамо», подписал контракт с казахстанским «Жетысу», в котором находился на просмотре.

В составе «Жетысу» из Талдыкоргана выступают и другие белорусы — защитники Андрей Лебедев, Никита Наумов, Андрей Залеский и полузащитник Вадим Побудей.

 
 
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Нападающий Егор Зубович, недавно расставшийся с минским «Динамо», подписал контракт с казахстанским «Жетысу», в котором находился на просмотре.
 
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