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Зубович стал пятым белорусом в «Жетысу»
19.02.2020 11:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий Егор Зубович, недавно расставшийся с минским «Динамо», подписал контракт с казахстанским «Жетысу», в котором находился на просмотре.
В составе «Жетысу» из Талдыкоргана выступают и другие белорусы — защитники Андрей Лебедев, Никита Наумов, Андрей Залеский и полузащитник Вадим Побудей.
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Нападающий Егор Зубович, недавно расставшийся с минским «Динамо», подписал контракт с казахстанским «Жетысу», в котором находился на просмотре.
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