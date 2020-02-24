Пресс-атташе «Городеи»: «Без сохранения учредителя и его финансовых обязательств перед клубом, команда уже не будет прежней»

Источник материала: Tribuna.com

Пресс-атташе « Городеи » Ольга Марченко рассказала о финансовой ситуации в клубе.

«Сотрудники нашего клуба и ДЮСШ также намерены обратиться с коллективным письмом в концерн «Белгоспищепром». В нем будет сказано, что наши домашние матчи объединяют любителей футбола из деревень и городов, представляющих три области – Минскую, Гродненскую и Брестскую.

Болеют за « Городею » семьями, значительная часть зрителей городейского стадиона – работники сахарного комбината и их близкие. Кроме матчей ФК в поселке, в округе регулярных семейных развлечений такого масштаба нет. Для болельщиков и просто посетителей матчей всех возрастов создана фан-зона с большим количеством бесплатных спортивных семейных развлечений и общепитом. А в общем и целом, если клуб будет расформирован, – все то, что создавалось в его футбольной инфраструктуре на протяжении пятнадцати лет, будет утрачено безвозвратно.

Просим концерн «Белгоспищепром» оказать поддержку в связи со сложившейся ситуацией, так как он является вышестоящей организацией нашего учредителя. Очевидно, что без сохранения учредителя и его финансовых обязательств перед клубом, имеющихся на сегодняшний день, «Городея» уже не будет прежней. У клуба есть и другие спонсоры, которым мы также очень благодарны за поддержку. Но ясно, что их вклад в функционирование и развитие футбольного клуба несопоставим с вкладом сахарного комбината», – сказала Марченко.

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