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Пресс-атташе «Городеи»: «Без сохранения учредителя и его финансовых обязательств перед клубом, команда уже не будет прежней»
24.02.2020 19:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Пресс-атташе «
«Сотрудники нашего клуба и ДЮСШ также намерены обратиться с коллективным письмом в концерн «Белгоспищепром». В нем будет сказано, что наши домашние матчи объединяют любителей футбола из деревень и городов, представляющих три области – Минскую, Гродненскую и Брестскую.
Болеют за «
Просим концерн «Белгоспищепром» оказать поддержку в связи со сложившейся ситуацией, так как он является вышестоящей организацией нашего учредителя. Очевидно, что без сохранения учредителя и его финансовых обязательств перед клубом, имеющихся на сегодняшний день, «Городея» уже не будет прежней. У клуба есть и другие спонсоры, которым мы также очень благодарны за поддержку. Но ясно, что их вклад в функционирование и развитие футбольного клуба несопоставим с вкладом сахарного комбината», – сказала Марченко.
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Пресс-атташе «Городеи»: «Без сохранения учредителя и его финансовых обязательств перед клубом, команда уже не будет прежней»
Пресс-атташе «Городеи» Ольга Марченко рассказала о финансовой ситуации в клубе.
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