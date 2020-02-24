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Пресс-атташе «Городеи»: «Просим концерн «Белгоспищепром» оказать поддержку в связи со сложившейся ситуацией»

24.02.2020 19:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Прессбол» опубликова коллективное письмо родителей воспитанников футбольной ДЮСШ «Городея». Его адресат – председатель концерна «Белгоспищепром» Анатолий Бубен.

«Мы, родители воспитанников Несвижского, Городейского и Фанипольского отделений ДЮСШ по футболу «Городея», очень обеспокоены ситуацией потенциальной утраты главного спонсора ФК «Городея» – Городейского сахарного комбината – и расформирования учреждения физической культуры и спорта «Футбольный клуб «Городея».

...

Мы очень просим принять участие в судьбе футбольного клуба «Городея» и не дать ему развалиться в сложной экономической ситуации, связанной с сахарным заводом. Ведь структура клуба выстраивалась в течение 15 лет и может быть потеряна в один момент, а экономическая ситуация со временем нормализуется. Мы, жители Несвижсского и Дзержинского районов, не имеем возможности возить детей на тренировки в Минск, Борисов, Солигорск или Брест, где при футбольных клубах есть такие же спортшколы. Это поставит крест на массовом детском футболе в наших районах и лишит Городейский сахарный комбинат части истории.

Ведь 15 лет назад команда городейских сахароваров завоевала свой первый трофей и было принято решение для работников сахкомбината и их детей развивать в Городее футбол – спорт номер один. В 2011 году это движение поддержал наблюдательный совет ОАО «Городеский сахарный комбинат» и учредил футбольный клуб «Городея», а позже – и ДЮСШ «Городея» при клубе», – говорится в письме, полную версию которого можно прочитать здесь.

«Просим концерн «Белгоспищепром» оказать поддержку в связи со сложившейся ситуацией, так как он является вышестоящей организацией нашего учредителя. Очевидно, что без сохранения учредителя и его финансовых обязательств перед клубом, имеющихся на сегодняшний день, «Городея» уже не будет прежней. У клуба есть и другие спонсоры, которым мы также очень благодарны за поддержку. Но ясно, что их вклад в функционирование и развитие футбольного клуба несопоставим с вкладом сахарного комбината», – сказала пресс-атташе «Городеи» Ольга Марченко.

Задержание сахарных боссов может ударить по белорусскому футболу – они многое значили для «Слуцка» и «Городеи»

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Теги: Брест, Минск
 
 
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«Прессбол» опубликова коллективное письмо родителей воспитанников футбольной ДЮСШ «Городея».
 
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