Пресс-атташе «Городеи»: «Просим концерн «Белгоспищепром» оказать поддержку в связи со сложившейся ситуацией»

Источник материала: Tribuna.com

« Прессбол » опубликова коллективное письмо родителей воспитанников футбольной ДЮСШ . Его адресат – председатель концерна «Белгоспищепром» Анатолий Бубен.

«Мы, родители воспитанников Несвижского, Городейского и Фанипольского отделений ДЮСШ по футболу «Городея», очень обеспокоены ситуацией потенциальной утраты главного спонсора ФК «Городея» – Городейского сахарного комбината – и расформирования учреждения физической культуры и спорта «Футбольный клуб « Городея ».

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Мы очень просим принять участие в судьбе футбольного клуба «Городея» и не дать ему развалиться в сложной экономической ситуации, связанной с сахарным заводом. Ведь структура клуба выстраивалась в течение 15 лет и может быть потеряна в один момент, а экономическая ситуация со временем нормализуется. Мы, жители Несвижсского и Дзержинского районов, не имеем возможности возить детей на тренировки в Минск, Борисов, Солигорск или Брест, где при футбольных клубах есть такие же спортшколы. Это поставит крест на массовом детском футболе в наших районах и лишит Городейский сахарный комбинат части истории.

Ведь 15 лет назад команда городейских сахароваров завоевала свой первый трофей и было принято решение для работников сахкомбината и их детей развивать в Городее футбол – спорт номер один. В 2011 году это движение поддержал наблюдательный совет ОАО «Городеский сахарный комбинат» и учредил футбольный клуб « Городея », а позже – и ДЮСШ «Городея» при клубе», – говорится в письме, полную версию которого можно прочитать здесь .

«Просим концерн «Белгоспищепром» оказать поддержку в связи со сложившейся ситуацией, так как он является вышестоящей организацией нашего учредителя. Очевидно, что без сохранения учредителя и его финансовых обязательств перед клубом, имеющихся на сегодняшний день, «Городея» уже не будет прежней. У клуба есть и другие спонсоры, которым мы также очень благодарны за поддержку. Но ясно, что их вклад в функционирование и развитие футбольного клуба несопоставим с вкладом сахарного комбината», – сказала пресс-атташе «Городеи» Ольга Марченко.

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