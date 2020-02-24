﻿ Николай Ходасевич: «Минское «Динамо» в перестроечном варианте находится. Может получиться «Ливерпуль», а может – жодинское «Торпедо». 21.by
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Николай Ходасевич: «Минское «Динамо» в перестроечном варианте находится. Может получиться «Ливерпуль», а может – жодинское «Торпедо»

24.02.2020 21:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский журналист Николай Ходасевич порассуждал о минском «Динамо».

«Не знаю, что сказать про минское «Динамо». Пока не начнутся официальные матчи, пока не посмотрим на готовую конструкцию, выводы делать нельзя. Даже с московским «Динамо» Гуренко смело выпускал молодых игроков, с «Зенитом» тоже подпускал некоторых молодых футболистов. Очень много новичков.

Гуренко говорил, что нужно играть, как «Ливерпуль». Хороший ориентир. Давайте посмотрим, будет команда играть так или как минское «Динамо» Сергея Гуренко несколько лет назад.

Минское «Динамо» в перестроечном варианте находится. Может получиться «Ливерпуль», а может – жодинское «Торпедо», которое Гуренко когда-то тренировал», – сказал Ходасевич.

Гуренко о минском «Динамо»: «Хочу, чтобы играли в современный футбол – тот, которым нас балует «Ливерпуль»

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Теги: Минск
 
 
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