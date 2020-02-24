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Николай Ходасевич: «Минское «Динамо» в перестроечном варианте находится. Может получиться «Ливерпуль», а может – жодинское «Торпедо»
24.02.2020 21:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский журналист
«Не знаю, что сказать про минское «Динамо». Пока не начнутся официальные матчи, пока не посмотрим на готовую конструкцию, выводы делать нельзя. Даже с московским «Динамо» Гуренко смело выпускал молодых игроков, с «Зенитом» тоже подпускал некоторых молодых футболистов. Очень много новичков.
Гуренко говорил, что нужно играть, как
Минское «Динамо» в перестроечном варианте находится. Может получиться «Ливерпуль», а может – жодинское
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Николай Ходасевич: «Минское «Динамо» в перестроечном варианте находится. Может получиться «Ливерпуль», а может – жодинское «Торпедо»
Белорусский журналист Николай Ходасевич порассуждал о минском «Динамо».
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