Николай Ходасевич: «Минское «Динамо» в перестроечном варианте находится. Может получиться «Ливерпуль», а может – жодинское «Торпедо»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский журналист порассуждал о минском «Динамо».

«Не знаю, что сказать про минское «Динамо». Пока не начнутся официальные матчи, пока не посмотрим на готовую конструкцию, выводы делать нельзя. Даже с московским «Динамо» Гуренко смело выпускал молодых игроков, с «Зенитом» тоже подпускал некоторых молодых футболистов. Очень много новичков.

Гуренко говорил, что нужно играть, как . Хороший ориентир. Давайте посмотрим, будет команда играть так или как минское «Динамо» несколько лет назад.

Минское «Динамо» в перестроечном варианте находится. Может получиться «Ливерпуль», а может – жодинское , которое Гуренко когда-то тренировал», – сказал Ходасевич.

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