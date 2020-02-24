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В Могилеве планируют построить крытый каток с искусственным покрытием в 2020 году
24.02.2020 22:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В могилевском парке в Подниколье в 2020 году планируется построить каток с искусственным покрытием для круглогодичного катания на коньках, сообщает
Об этом на заседании городского исполнительного комитета сообщил начальник управления архитектуры и градостроительства Моггорисполкома Владимир Скачек.
По его словам, на территории проектируемого участка предусматривается строительство ледового катка, устройство системы освещения, место для проката коньков, благоустройство территории с использованием малых архитектурных форм, а также озеленение прилегающей территории.
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В могилевском парке в Подниколье в 2020 году планируется построить каток с искусственным покрытием для круглогодичного катания на коньках, сообщает mycity.by.
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