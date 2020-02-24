ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Могилеве планируют построить крытый каток с искусственным покрытием в 2020 году

24.02.2020 22:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

В могилевском парке в Подниколье в 2020 году планируется построить каток с искусственным покрытием для круглогодичного катания на коньках, сообщает mycity.by.

Об этом на заседании городского исполнительного комитета сообщил начальник управления архитектуры и градостроительства Моггорисполкома Владимир Скачек.

По его словам, на территории проектируемого участка предусматривается строительство ледового катка, устройство системы освещения, место для проката коньков, благоустройство территории с использованием малых архитектурных форм, а также озеленение прилегающей территории.

ФОТО

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В могилевском парке в Подниколье в 2020 году планируется построить каток с искусственным покрытием для круглогодичного катания на коньках, сообщает mycity.by.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Николай Ходасевич: «Минское «Динамо» в перестроечном варианте находится. Может получиться «Ливерпуль», а может – жодинское «Торпедо»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

24.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика