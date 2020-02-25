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Савилов о талисмане ЧМ-2021: «Эта неуступчивость, колючесть характерна для наших команд. В большей степени для Латвии»
25.02.2020 21:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Председатель ФХБ Геннадий
«Наверное, эта неуступчивость, колючесть характерна для наших команд. В большей степени для Латвии, к сожалению для нас, но я думаю, что к 2021 году мы такие же будем колючие и неуступчивые по отношению ко всем соперникам», – сказал
Если скрестить хруща с енотом, то получится талисман чемпионата мира по хоккею в Минске и Риге
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