Савилов о талисмане ЧМ-2021: «Эта неуступчивость, колючесть характерна для наших команд. В большей степени для Латвии»

Источник материала: Tribuna.com

Председатель ФХБ Геннадий Савилов оценил талисман ЧМ-2021 ежа Спайки.

«Наверное, эта неуступчивость, колючесть характерна для наших команд. В большей степени для Латвии, к сожалению для нас, но я думаю, что к 2021 году мы такие же будем колючие и неуступчивые по отношению ко всем соперникам», – сказал Савилов .