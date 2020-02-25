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Минское «Динамо» впервые в истории заняло последнее место в регулярном сезоне КХЛ
25.02.2020 21:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское
Таким образом, «зубры» лишились даже теоретических шансов подняться с последнего места в
Белорусская команда впервые в истории выступления в КХЛ заняло последнее место. Кроме того, минское «Динамо»
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» дома уступило «Локомотиву» (3:5).
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