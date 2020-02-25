Минское «Динамо» впервые в истории заняло последнее место в регулярном сезоне КХЛ

Источник материала: Tribuna.com

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское дома уступило «Локомотиву» (3:5).

Таким образом, «зубры» лишились даже теоретических шансов подняться с последнего места в . 27 февраля подопечным Крэйга Вудкрофта осталось сыграть с московским .

Белорусская команда впервые в истории выступления в КХЛ заняло последнее место. Кроме того, минское «Динамо» установило антирекорд лиги по количеству пропущенных шайб в течение регулярного сезона.

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