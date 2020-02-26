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Левандовски забил и сделал два ассиста Гнабри. Он лидирует в ЛЧ по системе «гол+пас»

26.02.2020 05:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски сделал две голевые передачи в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси» (3:0) и отметился голом.

Поляк лидирует в этом розыгрыше Лиги чемпионов по системе «гол+пас». На его счету 11 забитых мячей и 2 голевые передачи.

 
 
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Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски сделал две голевые передачи в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси» (3:0) и отметился голом.
 
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