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Левандовски забил и сделал два ассиста Гнабри. Он лидирует в ЛЧ по системе «гол+пас»
26.02.2020 05:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий
Поляк лидирует в этом розыгрыше Лиги чемпионов по системе «гол+пас». На его счету 11 забитых мячей и 2 голевые передачи.
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Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски сделал две голевые передачи в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси» (3:0) и отметился голом.
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