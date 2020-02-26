Левандовски забил и сделал два ассиста Гнабри. Он лидирует в ЛЧ по системе «гол+пас»

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски сделал две голевые передачи в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с (3:0) и отметился голом.

Поляк лидирует в этом розыгрыше Лиги чемпионов по системе «гол+пас». На его счету 11 забитых мячей и 2 голевые передачи.