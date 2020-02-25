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Крэйг Вудкрофт: «Не хватало Грабовского на скамейке. Он всегда привносит что-то уникальное в работу тренерского штаба во время матча»

25.02.2020 23:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал результат матча с «Локомотивом» (3:5).

– Поздравляю Майка его команду с победой! Это была не совсем обычная игра. Одна команда игра с минимумом энергии, потому что у них впереди плей-офф, экономила силы, а другая играла с таким же минимумом, потому что сезон завершается. Наше преимущество над «Локомотивом было в том, что мы должны были быть более заряжены, нас поддерживали трибуны. К сожалению, мы не смогли воспользоваться этим преимуществом. Мы проигрывали по движению, действовали не так стремительно и эффективно. Наш план на игру был в том, чтобы завладеть в начале встречи преимуществом. К сожалению, такого не получилось.

У нас в составе много молодых игроков и мы не можем позволить себе играть в пол силы. Мы должны выходить на игру, быть заряженными все смены, мы должны всегда желать победы. В Казани у нас была неплохая игра и мы хотели сыграть так же перед нашими болельщиками. К сожалению, этого не получилось. Мы разочарованы результатом.

– Почему решили сменить Карнаухова на Тэйлора?

– Мне кажется, я не видел его готовым к игре. Было ощущение, что он не до конца готов, и не готов в той форме, в которой нуждается команда. Очень тяжело эмоционально пропускать шайбу за 15 секунд до конца периода. Поэтому поменяли вратаря, попытались зажечь команду заново.

– Как вы думаете, почему вам не удалось настроить команду на сегодняшний матч против «Локомотива»? Тем более, это две последние домашние игры и благодаря двум победам можно было уйти с последнего места.

– Дело в том, что у нас нет серьезных преимуществ над другими соперниками. Мы можем рассчитывать на некоторое преимущество, когда играем целой командой один за одного, все 20 парней. Только в этом случае у нас может быть некоторое преимущество над соперником. К сожалению, сегодня этого не было видно, вообще не было видно. Я не могу ответить. У нас нет никаких оправданий. К сожалению, и ответа на этот вопрос у меня нет.

– Как вам сегодня работалось без Грабовского? Насколько вам его не хватало?

– Конечно, нам его не хватало на скамейке. Не скажу, что Андрей Мезин не справился с дополнительно возложенными на него обязанностями – нет, наоборот, Андрей провел отличную работу. Просто с Михаилом было бы по-другому. Он обладает уникальным видением игры, знает индивидуальные особенности игроков и их личные качества. Поэтому он всегда привносит что-то уникальное в работу тренерского штаба во время матча. Что касается подготовки к игре, то Михаил помогал готовиться к ней. Во время игры он не мог находиться рядом с командой, он был в ложе.

– Учитывая, что послезавтра последний матч сезона, будет ли особая установка на игру?

– Дело в том, что перед любым матчем я стараюсь найти какие-то особые слова для установки, чтобы каждый игрок почувствовал себя частью большого дела, нашел для себя дополнительную цель в матче. Перед следующим матчем я тоже найду слова, чтобы зарядить ребят на борьбу, чтобы каждый игрок вышел на лед с горящими глазами. Надеюсь, что у нас получится, и ребята будут гореть желанием играть в хоккей, – сказал Вудкрофт.

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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал результат матча с «Локомотивом» (3:5).
 
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