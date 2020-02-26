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Товарищеский матч. Беларусь против Болгарии

26.02.2020 08:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня сборная Белаурси проведет второй матч подготовительного сбора к матчу плей-офф Лиги наций против Грузии.

Товарищеский матч

Болгария – Беларусь
Дата проведения
26 февраля, 18.00, «Васил Левски»
Онлайн матча
 
 
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Сегодня сборная Белаурси проведет второй матч подготовительного сбора к матчу плей-офф Лиги наций против Грузии.
 
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