|
Товарищеский матч. Беларусь против Болгарии
26.02.2020 08:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня сборная Белаурси проведет второй матч подготовительного сбора к матчу плей-офф Лиги наций против Грузии.
Товарищеский матч
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня сборная Белаурси проведет второй матч подготовительного сбора к матчу плей-офф Лиги наций против Грузии.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)