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Владимир Бережков: «Что касается проекта МХЛ, вопрос окончательно не решен. Возможно, его реализует «Динамо»
26.02.2020 08:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Спортивный директор ФХБ Владимир Бережков заявил, что институт сборных не будет ликвидирован и белорусская команда
– Ликвидация института сборных – полная чушь. U16 недавно играла в Швейцарии, U17 и U18 продолжают развитие в прежнем формате, на базе РЦОП «Раубичи», а то, что мы переформатировали U20 – давно не новость, но дело здесь не только и не столько в оптимизации бюджета. Что касается проекта МХЛ, вопрос окончательно не решен. Возможно, его реализует ХК «Динамо-Минск», – сказал Бережков.
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Владимир Бережков: «Что касается проекта МХЛ, вопрос окончательно не решен. Возможно, его реализует «Динамо»
Спортивный директор ФХБ Владимир Бережков заявил, что институт сборных не будет ликвидирован и белорусская команда может появиться в МХЛ.
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