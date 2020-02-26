Владимир Бережков: «Что касается проекта МХЛ, вопрос окончательно не решен. Возможно, его реализует «Динамо»

Источник материала: Tribuna.com

Спортивный директор ФХБ Владимир Бережков заявил, что институт сборных не будет ликвидирован и белорусская команда может появиться в МХЛ.

– Ликвидация института сборных – полная чушь. U16 недавно играла в Швейцарии, U17 и U18 продолжают развитие в прежнем формате, на базе РЦОП «Раубичи», а то, что мы переформатировали U20 – давно не новость, но дело здесь не только и не столько в оптимизации бюджета. Что касается проекта МХЛ, вопрос окончательно не решен. Возможно, его реализует ХК «Динамо-Минск», – сказал Бережков.