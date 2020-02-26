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Владимир Бережков: «Что касается проекта МХЛ, вопрос окончательно не решен. Возможно, его реализует «Динамо»

26.02.2020 08:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Спортивный директор ФХБ Владимир Бережков заявил, что институт сборных не будет ликвидирован и белорусская команда может появиться в МХЛ.

– Ликвидация института сборных – полная чушь. U16 недавно играла в Швейцарии, U17 и U18 продолжают развитие в прежнем формате, на базе РЦОП «Раубичи», а то, что мы переформатировали U20 – давно не новость, но дело здесь не только и не столько в оптимизации бюджета. Что касается проекта МХЛ, вопрос окончательно не решен. Возможно, его реализует ХК «Динамо-Минск», – сказал Бережков.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Спортивный директор ФХБ Владимир Бережков заявил, что институт сборных не будет ликвидирован и белорусская команда может появиться в МХЛ.
 
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